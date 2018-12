Ensayan de día y noche para lograr un exitoso estreno de “Casi normales” en el 2019

Una obra que habla de la bipolaridad, del duelo, del matrimonio y de la relación con los hijos

Asael Grande

Bajo la dirección de Diego del Río, llegará al Centro Cultural Teatro 1, la puesta en escena “Casi normales, el musical”, con las actuaciones de Susana Zabaleta (Diana), Federico Di Lorenzo (Daniel), Mariano Palacios (Gabriel), María Chacón (Natali), María Penella (Natali), Jerry Velázquez (Gabriel, y Henry), Héctor Berzunza (el doctor) y Rodolfo Zarco (Henry).

La obra se dispone a arrancar el proceso para contar, a partir de enero de 2019, una historia atípica en los musicales tradicionales: “esta obra se centra en el personaje de Diana, interpretado por Susana Zabaleta, y ella padece un trastorno bipolar, un poco la obra explora la dinámica de tener en la familia a un personaje con una condición como ésta, y cómo se mueven todos los vínculos alrededor de eso, una obra que habla del duelo, del matrimonio, y de la relación con los hijos, es un texto que juega con presentar una familia muy real, y al mismo tiempo, con algo que nunca se había visto en el teatro musical, que son este tipo de canciones y relaciones que están hablando de un problema de hoy, del 2018, de familias mexicanas y del mundo; Susana Zabaleta es una actriz impresionante, una cantante brutal, el nivel musical es muy complicado, y el nivel actoral también, y ella es una actriz, aunque los últimos años de su carrera los ha enfocado más a su parte musical, pues tiene una formación como actriz, muy importante, tiene un Ariel, tantos años trabajando en la actuación, necesitábamos una actriz valiente”, dijo Diego del Río, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

“Casi normales, el musical”, de Tom Kitt y Brian Yorkey, trata sobre bipolaridad, adicciones, psiquiatría y desestabilidad familiar. Todo a través de ritmos contemporáneos igualmente alucinantes: “en estos tiempos, quién sí es normal, es tan difícil decirlo, es muy difícil hacer esta obra, y yo la verdad es que no la quería hacer, y voy a estar poco tiempo, obviamente es difícil entrar a un mundo de una cabeza bipolar, uno entiende lo que es, por afuera, pero cuando te metes, es un martirio, es muy fuerte hacer esta obra, sabes lo que se siente estar en un mundo que no es real, es un mundo en el cual mucha gente vive así, y nosotros no nos damos cuenta de quién está medicado y quién no, y quién es bipolar, y quién no, no todo el mundo es actor y va diciendo en la vida que es bipolar, entonces, hay muchas mujeres y hombres, que tienen esta enfermedad, y les es muy difícil ser socialmente activos”, dijo Susana Zabaleta, a DIARIO IMAGEN.

Uno de los principales atractivos de “Casi normales”, es que se trata de uno de los musicales cuya riqueza y complejidad son tales, que ha trascendido la etiqueta de “musical” y es ampliamente reconocido como una completa obra teatral. El personaje protagónico, Diana, se ha convertido en uno de los roles más deseados por las actrices y cantantes del teatro.