Yashua promueve “Todo es igual”

El artista revoluciona en la escena de la música urbana con nuevo contenido lírico y sonidos distintos

Arturo Arellano

El impresionante historial de Yashua empezó con su gran éxito “Silencio”, el cual ha tenido un impacto en varios listados importantes en Spotify. “Silencio” se lanzó el pasado abril, llegó al número seis en el listado viral de Spotify en los Estados Unidos. Yashua también apareció en ¡Viva Latino!, el listado latino más grande de Spotify, actualmente presenta el vídeo de su nuevo sencillo “Todo es igual” que se estrenó hace un mes y ya rebasa los 2 millones y medio de reproducciones en YouTube.

Durante una entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN, el también compositor de “Reggaetón lento”, señaló que “el nuevo sencillo ‘Todo es igual’ se trata de una canción que escribí para que cada vez que la escuche me esté hablando a mí mismo, motivarme a no ser igual que los demás, crecer y ser mejor en todos los aspectos, tanto profesional como personal. Se trata de no quedarse en el pasado y avanzar, porque muchas veces nos cuesta trabajo soltar, ver para adelante y este tema te va a impulsar hacia delante”. Añade que “esta canción va a estar en un disco EP que sacaré pronto y que se va a llamar ‘111’. Más o menos será la misma línea musical, aunque siempre procuro que, si bien es urbano, sea algo diferente a lo que está sonando”.

Lo que lo hace diferente a otras propuestas destaca “Yo creo que es el hecho de cantar en inglés y en español, además de la manera en que lo hago, ya que mi voz es diferente y mi manera de abordar cada canción, porque yo canto más de lo que rapeo. En el reggaetón hay mucho rapero, pero yo hago R&B, mi música está cargada de historias, sentimientos, letras de buen contenido, más que otro tipo de música” Como principal reto en sus composiciones refiere “muchas veces tienes lo que quieres decir en la mente, pero me llega en inglés, de modo que lo tengo que traducir, o a la inversa y decidir en qué idioma resulta más atractivo auditivamente. Cabe mencionar que tengo público angloparlante e hispanoparlante, por lo que mi reto es darles cosas de calidad a ambos”

Adelanta: “estoy preparando un concierto en México para el próximo año. Mis shows en vivo están cargados de mucho baile, bailarines, luces, son energéticos, con mucha buena vibra, de modo que los fans se pueden ir preparando, porque en 2019 daremos mucho de qué hablar”. En ese tenor no descarta buscar alguna colaboración. “Me gusta que se dé de la manera más natural, así trabajo yo, estoy abierto a colaborar siempre que las cosas se hagan bien y sean por darle algo de calidad a la gente”.

Agradecido con el público mexicano por la recepción a sus canciones dice “no habrá showeste año en México, pero les pido que estén pendientes porque de pronto podría tirar una sorpresa en mis redes sociales, desde canciones nuevas hasta las fechas del año entrante. Sobre todo, a la gente de México le quiero dar las gracias porque me tratan súper bien cada que vengo, incluso me reciben en el aeropuerto o me buscan en lugares que ellos saben”.

Así. el sencillo “Todo es igual” ya está disponible para escucha y descarga en todas las plataformas.

