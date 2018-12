Monreal negocia la paz con la oposición senatorial

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de casi una semana de confrontaciones entre Morena y opositores en el Senado, lo que mantuvo empantanada la designación de un nuevo ministro para la Suprema Corte y retrasada la aprobación del Paquete Fiscal para 2019, Ricardo Monreal negoció con los coordinadores de las otras fracciones un nuevo pacto de respeto y negociación interna.

En este contexto, Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la cámara alta, anunció la creación de una comisión senatorial que investigará la actuación de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ello porque el magistrado José Luis Vargas Valdez, sugirió tener pruebas de que Jeanine M. Otálora, la presidenta del Tribunal había actuado bajo consigna para avalar el triunfo de Martha Erika Alonso como gobernadora de Puebla.

Este triunfo fue duramente cuestionado por Andrés Manuel López Obrador.

Con cuatro votos a favor y tres en contra el voto de Otálora Malassis fue el decisivo en esa calificación.

Monreal dijo que, ante tal denuncia, es obligación del Senado abrir una indagatoria legislativa sobre la actuación de la magistrada Otálora y actuar en consecuencia de lo que se encuentre.

Nuevo acuerdo

Respecto del nuevo acuerdo entre coordinadores para superar la confrontación surgida por la súbita expulsión del perredista mexiquense Juan Zepeda de la Comisión de Justicia, el zacatecano dijo:

“Fueron tres cosas sobre las que negociamos: restituir las posiciones dentro de la Comisión de Justicia (lo cual supone la restitución de Juan Zepeda); reposición de la sesión del lunes que no tuvo quórum y pausar la votación para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte”, que se pretendía saliera esta semana.

Como ese nombramiento requiere de mayoría calificada, entonces Morena debe contar con varios partidos de oposición.

Por ello, dijo, era necesario mejorar la interlocución con ellos, “entonces ya estoy en eso, platicando bilateralmente y viendo la posibilidad de cómo construir la mayoría calificada, porque los necesitamos. Aunque tenemos mayoría simple, necesitamos la mayoría calificada”.

El dirigente parlamentario consideró que este traspiés de confrontación obligará “a ir hasta fines de diciembre, o sea, porque vamos a esperar la segunda terna; pero tengo confianza en que mañana puede construirse la mayoría calificada (en la Comisión de Justicia).

“La segunda terna vendrá entre el 26 y 27 de diciembre, y nos iremos hasta el 31, porque la vamos a votar; para que antes del 1º de enero haya nuevo ministro o ministra de la Corte”.

No hay tal acuerdo EU-México para Centroamérica

El coordinador de los senadores del PRI, el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong aclaró que el supuesto plan EU-México para invertir conjuntamente 30 mil millones de dólares anunciado aquí por el canciller Marcelo Ebrard para el desarrollo de Centroamérica y el sur de México, no existe.

Y afirmó que el subsidio que supuestamente va a aportar el gobierno de Donald Trump presumiblemente luego de hablar y negociar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “es (en realidad) un recurso que viene de hace muchos años, ni siquiera del gobierno anterior, es una mezcla de recursos, fideicomisos, que se ocupan para el bienestar de la zona, ha tenido diferentes denominaciones, diferentes nombres, y se ocupa para el desarrollo de la zona Centro de América, y que va particularmente para los países de Guatemala, Honduras, El Salvador”.

Consideró Osorio muy bien que Trump y AMLO “se pongan de acuerdo y sigan adelante con estos recursos, que, si le van a poner más recursos, qué bueno, pero ya es un programa que viene de antaño, de hace muchos años, y qué bueno que se siga preservando”.

Explicó que tan existe desde antes ese programa, que hay campos deportivos y hospitales creados con estos recursos, fideicomisos.

Dijo que no se debió haber anunciado como un programa nuevo, sino como la continuación o fortalecimiento de un programa ya existente.

La amenaza de Durazo, lamentable

Interrogado sobre la amenaza hecha por el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, quien en el Cámara de Diputados dijo que si no se aprueba la creación de la Guardia Nacional entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador retiraría al Ejército de las calles del país y los enviaría a sus cuarteles, Osorio indicó:

“… por ahí vi una nota que decía que cuando fui Secretario (de Gobernación y encargado de la Seguridad) hice exactamente lo mismo. No.

“Cuando fui Secretario, fui a la Cámara de Diputados y les dije: busquen un acuerdo, denle protección jurídica a los militares, y con ello permitan que las labores que están realizando las puedan realizar con protección jurídica.

“Ahora escucho al Secretario de Seguridad (Alfonso Durazo), que pone una amenaza (la de retirar al Ejército de las tareas de Seguridad), conociendo él que muchos estados dependen completamente de la Marina, de la Policía Federal y del Ejército Mexicano… entonces es lamentable este tipo de señalamientos.

“Vi la sesión, vi que de su propio partido (la diputada Tatiana Clouthier) se lo señalaron, no puede dejar eso en la mesa.

“Lo que debe dejar en la mesa es conciliación, lo que debe dejar en la mesa es buscar acuerdos, modificar lo que no guste a algunos para lograr tener entonces la pretensión que ellos aspiran, pero no con amenazas.

Ese no es el trato a otro Poder”, subrayó.

Recordó que la inseguridad y la violencia no han bajado con el cambio de Gobierno, sino al contrario.

Osorio Chong consideró que tanto Durazo, como otros muchos de Morena, no han logrado superar “su circunstancia de oposición a gobierno… hay que decirles que ya son gobierno y que les toca conciliar, que les toca llegar a acuerdos, y les toca aceptar que no todo lo que se manda está bien y que requiere de la participación de otras fuerzas políticas para mejorar, para que resulte una buena ley, una buena iniciativa, en favor de las y los mexicanos”.

Payán pidió a AMLO reparto justo de publicidad

La ceremonia solemne de la Medalla Belisario Domínguez tuvo dos eventos que contrastaron.

El primero de ellos fue el almibarado discurso lleno de halagos a Andrés Manuel López Obrador, su esposa y sus hijos por la presidenta de la Comisión que define a quién se otorga el galardón, la inexperta y muy remilgosa senadora del PES Sasil de León Villard que estuvo a punto de provocar oootro rompimiento entre fracciones.

Los opositores aguantaron vara y no hicieron gestos durante la ceremonia, pero apenas se fue el Presidente y el galardonado, el periodista fundador de La Jornada Carlos Payan, y se desató la ola de reclamos.

No hubo senador del PAN, PRI, MC y PRD que no le reclamara a De León el haber violado el equilibrio legislativo. Le indicaron que cuando se habla a nombre del Senado, es a nombre de todas las fracciones y no debe haber ni lambisconerías ni sumisiones.

Sasil de León intentó justificarse sólo para ver que sus explicaciones eran gasolina en la pira que la estaba calcinando.

El otro momento contrastante se dio cuando el galardonado Carlos Payan pidió al presidente López Obrador no dejar en la inanición a los medios informativos y repartir la publicidad equitativamente entre ellos y no sólo beneficiar a los siempre grandes medios privilegiados por todos los presupuestos.

López Obrador dio muestra de haber recibido el mensaje.

