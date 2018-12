Alejandro Durán incursiona en la literatura con “Babas y risas”

El emotivo cuento narra la convivencia de su hija Valentina con su perro Lex, quien perdió la vida por un cáncer avanzado

Arturo Arellano

El actor Alex Durán, que se encuentra preparando su próxima serie “El último dragón”, incursiona en el mundo de la literatura presentando “Babas y risas” un cuento dedicado a su hija Valentina y a la memoria de su perro Lex. El libro es una catarsis de sentimientos encontrados, de esa manera en que los padres tratan de evitar cualquier dolor posible a un hijo, aun sabiendo que es inevitable. En esta faceta como escritor el actor lanza un mensaje a los niños y a los no tan niños a vivir el hoy y a no esperar a que llegue el día de la pérdida de un ser querido para disfrutar de buenas compañías.

Durante la presentación del libro en la librería “Borders”, Durán concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que dijo: “Es algo que no estoy acostumbrado a hacer, soy actor desde hace 14 años y este es un proceso nuevo y mágico. Llega en un momento muy padre, de pronto como actor quieres dar con los personajes que lleven un buen mensaje a la sociedad, pero por lo general a mi me tocan personajes que no son muy buena onda, hago proyectos muy fuertes, que incluso no puede ver mi hija. Entonces siempre mi mayor sueño era hacer algo contundente, pero con un mensaje para Vale”. Es así según sus palabras que nace el cuento “a una amiga mía se le ocurrió decirme que contara un cuento y a mi esposa que fuera justamente la historia de Valentina con Lex, nuestro perro, que murió de cáncer”.

El proceso “duró cuatro meses y fue mágico, todo se acomodó como no pensaba, puesto que no conocía a nadie del mundo literario, ni un editor a nadie y hoy ya estamos hablando de esta realidad. Estoy emocionado, porque llega en el mejor momento de mi carrera, me siento completo, personalmente estoy feliz, mi esposa, mi hija y Lexdesde el cielo de los perros”. Sobre tratar el tema de la muerte a niños, comenta “Es muy difícil, uno nunca está preparado para la pérdida de un ser querido y un niño nunca está preparado para la pérdida de una mascota, mucho menos entender la pérdida de una persona y ese era el mensaje que quería dar. Explicarles a los niños qué va a pasar, porque es un ciclo, todos lo tenemos y en algún momento nos vamos a ir. Ha sido un proceso fuerte, pero también una enseñanza de vida”.

Las ilustraciones estuvieron a cargo de Ectoplasma “El mensaje, asegura, “es decirles no sólo a los niños sino a la gente en general que aprovechen la vida, que es momento de vivirla hoy, a final de cuentas la moraleja es esa, vive hoy, el pasado ya se fue y del futuro no sabemos nada, no sabemos si vamos a despertar mañana, lo único que tenemos es el hoy”.

hicimos una convocatoria y un estudio llamado Ectoplasma nos envió una carpeta increíble, nos encantaron y empezamos con el proceso.

Esta es una historia que sucedió, no hay nada ficticio de modo que tenía muy claras las ideas, me junté con ellos y les mostré fotos de Vale con Lex, de modo que las imágenes que están en el libro sucedieron tal y como se ven”.

Cabe destacar que en esta presentación, Alex Durán tuvo como padrinos a la actriz África Zavala y los actores José Ron y Alexis Ayala.

Finalmente, sobre su proyecto “El último dragón”, adelantó “es para Televisa, se estrenará en julio de 2019, protagonizado por Sebastian Rulli y Renata Notni, yo hago un personaje de un samurái japonés con una historia muy padre y pieza fundamental en este choque de culturas entre oriente y occidente. Estoy emocionado, arranco a grabar el 22 de diciembre y es un proyecto que viene con una fuerza increíble”, concluyó.