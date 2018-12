“Big Band Infantil y Juvenil de México” de Pavel Loaria, celebrará la Navidad

Se presentarán en concierto este sábado 22 de diciembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral

Arturo Arellano

“Big Band Infantil y Juvenil de México” de Pavel Loaria es la primera y única orquesta en su género hasta el día de hoy en nuestro país. Se presentarán este 22 de diciembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, con su “Christmas Jazz” como se le conoce ya a este evento, que se ha vuelto una tradición de estas fechas. La banda se compone de niños entre los 7 y 21 años de edad, todos preparados para convertirse en músicos profesionales de la mano de su director Pavel Loaria, quien les transmite no sólo conocimientos sobre la música, sino que les aporta instrumentos y apoyo de manera gratuita al sumarse a este proyecto.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el talentoso músico gestor de la Big Band comentó “Esta es la primera Big Band infantil y juvenil que existe en nuestro país, nació hace dos años y medio, cuando yo regreso de Nueva York, donde estudié un diplomado en Juilliard. Es una Big Band que tiene niños desde 7 años de edad hasta jóvenes de 21años. En este caso llegaremos al Centro Cultural Roberto Cantoral con un repertorio titulado ‘Christmas Jazz’, son canciones que ha interpretado gente como Frank Sinatra o Michael Bublé, tales como ‘Jingle Bells’, ‘Santa Claus Is Coming To Town’, ‘Christmas Vals’, Jazz Christmas’, todos interpretados por estos pequeños, que además son extraordinariamente talentosos”.

Explica que “los chicos que van llegando lo hacen por audición. Todo es gratuito para ellos, se les dan las playeras, los atriles, las clases, a algunos se les apoya también con instrumentos, se les dan clases de improvisación, armonía, jazz, ensamble y todo sin costo alguno, lo pongo yo de mi bolsa. Son chicos que tienen que valorar mucho ese lugar, porque hay muchos otros en la lista de espera, todos tienen un nivel muy avanzado. En la parte de acercarlos al género no ha sido un problema, porque siempre es más difícil acercar a los adultos, porque todos quieren ser un gato jazz”. De lo anterior agrega “todos crecimos escuchando jazz, en las caricaturas, películas animadas, hay muchísimo jazz, pero nadie nos había dicho que lo era. Por ejemplo, Don gato y su pandilla, Los aristogatos, Toy story, El libro de la selvay la más emblemática para todos, que es La pantera rosa. Entonces yo acerco a los niños al jazz a través de estos temas, les digo quien los grabó, que es como conocen a grandes intérpretes del jazz”.

Destaca que “este proyecto nace porque no había una Big Band infantil y juvenil en México, tenemos muchas de adultos, pero no de niños, así que decidí hacerla yo, busqué ayuda y nadie me quiso ayudar, de modo que me empeñé en buscar este talento, que les puedo asegurar es mucho, los niños avanzan rápido, les gusta la improvisación, el ensamble, y se llevan muy bien entre ellos. Son de diferentes estratos sociales y culturales, porque el proyecto no está pensando para un sector específico, es para todos”. Declara que la visión a futuro es “Promover a los chicos, muchos han crecido y les toca darle paso a los nuevos. De modo que esta Big Band es formativa, somos las fuerzas básicas del jazz en México, los niños salen preparados, el año pasado tuve la oportunidad de mandar a uno de nuestros jóvenes a Berklee College of Music, otro se fue a Francia y por último una de nuestras chicas dio una master class en Berklee, es la más joven en hacerlo. Mi idea es sacar mexicanos destacados a prepararse y que regresen a dar muestra de su talento, que no haya fugas de cerebros”.

Así, Pavel Loaria que además es un músico activo continúa con sus proyectos personales, como su próximo concierto en el consulado de Los Ángeles.