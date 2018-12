Carmen Salinas celebra posada con la prensa

La icónica actriz del cine mexicano convivió con los medios y les reconoció con presentes a través de una rifa

Arturo Arellano

De nueva cuenta la actriz mexicana Carmen Salinas demostró su agradecimiento y compromiso con los medios de comunicación en quienes ve según sus palabras a su hijo fallecido. Es por lo anterior y por el apoyo que se le da durante todo el año a sus proyectos que Carmelita como es conocida en el medio, organizó la tradicional posada para la prensa, durante la que además de convivir con fotógrafos, camarógrafos y reporteros, también les reconoce con algunos premios.

La celebración se llevó a cabo en el Restaurante La Casita de las Sopas, donde se dieron cita representantes de los diferentes medios de comunicación para degustar primeramente de un rico ponche tradicional, posteriormente algunas bebidas y finalmente la cena que con esmero preparo la familia de la actriz para deleite de los asistentes. Acudieron entre otros fotógrafos, camarógrafos y reporteros de medios como “Sale el Sol”, “Hoy”, Diario Esto, Ovaciones, El Sol de México, entre otros, además por supuesto de la presencia de DIARIOIMAGEN, medio para el cual envió un mensaje, especialmente para nuestro Director, el señor José Luis Montañez, a quien dice considera como un hijo “Muchas gracias que vinieron a celebrar con nosotros, por el apoyo de todo un año de trabajo. Le mando muchos besos a José Luis Montañez, que es como un hijo para mi, lo quiero mucho”.

Por otra parte para nuestros lectores dijo “Espero que este año sea uno lleno de muchas bendiciones, estamos viviendo tiempos difíciles, entonces tenemos que ayudarnos unos con otros, ser pacientes y buscar el bienestar de todos, juntos, como aquí que estamos reunidos como amigos y compañeros”. Sobre su carrera destacó que “He trabajado toda mi vida y este año en especial estuvo lleno de cosas lindas, muchos proyectos exitosos, por lo cual estoy muy agradecida, ya que los medios de comunicación me han apoyado incondicionalmente. No me quede con ganas de nada, mi lista de deseos se completó, porque puedo seguir haciendo lo que me gusta”. Este año Carmen participó en la telenovela “Mi marido tiene más familia”, el programa “Nosotros los guapos” y la puesta en escena Aventurera

Del año entrante adelanta que se viene el estreno de una película que grabo en La Paz, Bolivia “La película se llama Añoranzas, trata de la problemática de los migrantes y a i me toco ser el personaje de la madre y abuela de los que salen de su tierra en búsqueda de nuevas oportunidades. El director de la película confió mucho en mi, tuve que planear para rodar todo lo que a mi me tocaba en 10 días, dado que yo tenia que estar en la telenovela al mismo tiempo y solo conseguí este tiempo, fueron muy comprensivos y me apoyaron. Y tanto confió en mí el director, que todos los diálogos me los grabe rápido y en cuatro días ya habíamos grabado todas mis escenas, no en diez días como se había planeado”.

Finalmente recalcó que “Si soy honesta tengo que decir que no me gusta hacer planes a futuro, por eso no planeo descansar o hacer viajes de placer, el trabajo va llegando gracias a Dios y como llega lo voy tomando”, concluyó.

Carmen Salinas, consintió a la prensa con comida, bebida y una rifa de más de 200 regalos, entre electrodomésticos, pantallas y computadoras, no obstante lo más importante fue su compañía, humildad y amabilidad para convivir, abrazar y tomarse fotografías con todos los presentes. (Fotos: Arturo Arellano)