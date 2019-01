Bird Box rompe records en Netflix

La cinta se convirtió en la más vista de la plataforma, a 7 días de haber sido estrenada

La películaBird Box, original de Netflix, batió récords para la plataforma de video, convirtiéndose en la película más vista en el transcurso de 7 días. “Me quité la venda esta mañana para descubrir que 45,037,125 cuentas de Netflix ya habían visto Bird Box, el mejor registro de siete días de la historia para una película de Netflix”, escribió la compañía en Twitter.

La cinta cuenta la historia de una madre soltera. Ella intenta salvar las vidas de sus hijos después de que fuerzas misteriosas invaden la Tierra y causan que las personas se suiciden. Los sobrevivientes que navegan por el mundo post-apocalíptico deben llevar vendas en los ojos para evitar que las fuerzas sobrenaturales se encarnen en sus temores más profundos.

El argumento conquistó a demasiado público, pues la nueva historia de Bier ha sido elegida por más de 45 millones de usuarios de la plataforma en ‘Streaming’ en tan sólo s siete días que lleva disponible. La nueva película original de Netflix llegó a su cartelera el pasado 21 de diciembre y ya ha batido un récord histórico de visualizaciones dentro de la plataforma. Se trata de una cifra que no ha conseguido ningún otro largometraje producido hasta el momento por el servicio en ‘Streaming’; ni siquiera la galardonada ‘Roma’ de Alfonso Cuarón.

Netflix pide a la gente no realizar el Bird BoxChallenge

Así, la película protagonizada por Sandra Bullock ha inspirado una cantidad estrepitosa de vídeos en redes sociales, donde la gente emula a su personaje tapándose los ojos mientras realizan todo tipo de actividades. #BirdBoxChallenge fue llamado el fenómeno y ya es trending topicen Twitter. Los vídeos publicados muestran paseos por el bosque que acaban en caídas, imágenes de gente que baja las escaleras a ciegas y todo tipo de recreaciones de las escenas más populares de la cinta. En el caso de la youtuber estadounidense Morgan Adams, ya ha logrado casi 2 millones de reproducciones de su vídeo 24 Hour Bird Box Challenge, en el que se pasa 24 horas con los ojos vendados.

No obstante, Netflix ha decidido poner un alto al fenómeno generado por la película, dado que muchos de los protagonistas de estos videos acaban golpeándose o sufriendo pequeños accidentes por ir con los ojos vendados, “No podemos creer que tengamos que decir esto, pero: por favor no se hagan daño con el reto de Bird Box. No sabemos cómo empezó, agradecemos el cariño, pero Boy y Girl sólo tienen un deseo en el 2019 y es que nadie termine en el hospital por culpa de los memes”, escribieron en su cuenta oficial.