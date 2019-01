Ariana Grande y Los Tucanes de Tijuana causan revuelo en el cartel de Coachella

Se anunció el festival y las reacciones fueron polémicas y divididas de parte de los fans

El festival se celebrará del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril

Coachella es uno de los festivales más importantes de música al menos en Estados Unidos, mismo que ha ido ganando fama a través de los años por presentar a grandes artistas del rock, pop, indie y demás géneros, son embargo, este año han roto todos los esquemas sumando a su cartel a artistas como Ariana Grande, que si bien, no es la primera en su género en llegar a este escenario, su presencia no dejó de ser sorpresa para muchos. Por otro lado, los latinos tendrán gran proyección, con la participación de JBalvin y Bad Bunny, pero sin duda los que se robaron los reflectores son Los Tucanes de Tijuana, único grupo de música norteña mexicana que ha llegado a un escenario de este tipo. El festival se celebrará los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril en Indio, California.

Así, Ariana Grande y Childish Gambino encabezarán este año el cartel del festival de Coachella, que este año incluye a grandes artistas latinos como Bad Bunny, JBalvin, Mon Laferte, Rosalía y Los Tucanes de Tijuana.

Goldenvoice, la promotora del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, dio a conocer parte de los músicos que se presentarán en el evento en el sur de California. Entre los artistas ya confirmados están también Tame Impala, Janelle Monae, 1975, DJ Snake, Diplo, Solange y Weezer. Laferte no será la única chilena en el escenario. También se presentarán sus compatriotas Javiera Mena y Tomasa del Real, mientras que de Costa Rica llegará el grupo Las Robertas.

Ariana Grande se consolidó el año pasado como una de las estrellas más importantes del pop con otro disco número 1, el denominado Sweetenercon el que rompió varios records de venta y donde incluye éxitos como No Tears Left to Cry, God Is a Woman o Breathin. Actualmente promociona sus más recientes sencillos Thank U Next e Imagine, el primero de ellos dedicado a sus ex parejas, que cabe mencionar han sido más de tres en apenas dos años. En el caso de Imaginese dice está dedicado a Mac Miller, su ex novio que falleció en septiembre pasado.

Mientras tanto, Los Tucanes de Tijuana externaron su emoción en redes sociales, donde aseguraron que harán historia “#InvasionTucanesllega a @Coachella Fest 2019, así es que primero Dios, nos veremos en el famoso Festival de #Coachella! Corran la voz para que juntos hagamos historia y que nuestro género siga creciendo y conquistando diferentes culturas! #LosTucanesDeTijuana #Tucanes #Coachella2019 #MarioQuintero #LaChona #LaChonaChallenge #EchelePrimo” se lee en el comunicado en Instagram.

Las entradas para el festival de Coachella se pondrán a la venta el viernes y el cartel se completa con artistas como a 1975, DJ Snaje, Rufus du Sol, Black Pink, Anderson Paak, Kacey Musgraves, Juice WRLD, Ella Mai, Fisher, Jaden Smith, Nina Kraviz, Gordgon City, Khruangbin, Kayzo, Dvsn, King Princess, Chris Lake, Jauz, Hot Since 82, Charlotte Gainsbourg y Sophie, así como Nicole Moudaber, Tierra Whack, Polo Pan, Beach Fossils, Yellow Days, Frights, Nora en Pure, Yves Tumor, SG Lewis, Kero Kero Bonito, JPEGMAFIA, Calypso Rose, Nic FAnciulli, Kölsch, CamelPhat, Let’s Eat Grandma, US Girls, Anna Lunoe, Amelie Lens, Hurray for the Riff Raff, Walker&Royce, Turnstile, Rat boy, 88Glam, Ross FRom Friends Lauren Lane, Still Woozy, Bakar, Blond:ish, Tomasa del Real, Las Robertas y Dave P.

También participarán Kid Cudi, Weezer, Aphex Twi, Billie Eilish, Bassnectar, Four Tet, Christine and the Queens, Wiz Khalifa, Mac DeMarco, Bazzi, Maggie Rogers, Sheck Wes, Gryffin, Bob Moses, Virgil Abloh, Tale of us, Mr Eazi, Sabrina Claudio, Ty Segall White Fence, Deep Dish, Smino, FKJ, The Interrupters, SiR e Idris Elba. De igual manera, se incluyó a Parcels, Jain, Soulection, Turnover, Sales, Stephan Bodzin, CloZee, Arizona, Murda Beatz, Jambinai, Âme, Chon, Little Simz, Adriatique, Lee Burridge, The Garden, Agoria, Hop Along, Shame, Superorgasmic, Serpentwithfeet, Ookay, Steady Holiday, Javiera Mena, The Messthetics, The Red Pears y Heidi Lawden.