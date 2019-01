“Belzebuth”, impactante terror hecho en México

Del director Emilio Portes y con la actuación protagónica de Joaquín Cosío, la película llega este 11 de enero a las salas de cine

Arturo Arellano

El director de cine, Emilio Portes y el actor Joaquín Cosío se encuentran de nueva cuenta trabajando juntos, en esta ocasión en “Belzebuth”, extraordinaria película que marcará el primer acercamiento del director al cine de terror en su pura esencia.

La cinta llega a las salas de cine este 11 de enero y aseguran está a la altura de cualquier producción del género a nivel mundial.

En rueda de prensa Rodrigo Herranz, productor; Yunuen Pardo, actriz; Joaquín Cosío, actor y Emilio Portes, director de la cinta, ofrecieron detalles al respecto.

Cosío comentó: “es un guión por demás estupendo, el rodaje fue muy difícil, porque el director es exigente y su visión es definitiva. La parte más ruda fue la posesión demoniaca y la crucifixión, que implicó más de una semana de grabaciones. Permanecer en un estado lleno de sangre, en condiciones extremas, pero es algo que fortaleció la escena. No viví nada sobrenatural, más que la chinga terrenal de estar dos semanas crucificado. La película tiene su mérito y consigue asustar y dar miedo”.

Sobre esto, Yunuen agrega: “Yo sí tengo que reconocer que toda la simbología que se utilizó, las estatuas, imágenes, me causaban un poco de reserva, siempre cargaba mi listón rojo con San Benito y me echaba mis padres nuestros por la noche, porque es un tema muy fuerte de tratar”.

Portes describe: “es una película muy católica, igual que en su momento hicimos ‘Pastorela’, juega mucho con los íconos, símbolos, con lo apócrifo, pero nada nuevo, es la vieja batalla del bien contra el mal, donde el demonio se vale de los recursos más bajos para engañar a los buenos.

Me basé en literatura cristiana y todos los libros que conocemos, además de la historia del rey Salomón, de cómo invocó a Belzebuthen las leyendas salomónicas, todo esto permea la película. También la tentación y el libre albedrío”. Enfatiza: “mis primeras películas eran horror con comedia, me gusta hacer cine de género y mis más grandes influencias son películas de horror mexicanas de los cuarentas y estadounidenses de los ochentas. Sin embargo, en este caso es horror puro”.

Cosío espera que al estreno de la película “este personaje pueda colocarse en el gusto del público, porque viene acompañado de una narrativa asombrosa y mejor producción. Es una gran película y ojalá el personaje de Ritter sea tan bien recordado como otros que he hecho. Tengo el vínculo como la mayoría de los mexicanos, de una familia católica, crecí con historias de mis abuelas, tengo narraciones que han influenciado a mi personaje e imaginación. Soy bastante miedoso en relación a las cosas sobrenaturales, aunque vivo en el límite entre el creer o no, me gusta estar en esa área limítrofe”.

Recuerda que Portes “me vio hace 20 años en el teatro, cuando yo no aspiraba al cine. Pero él me invitó a hacer uno de sus primeros cortometrajes. Más tarde hicimos juntos ‘Pastorela’ y se logró una relación muy fuerte, porque sus guiones son formidables, yo agradezco que me den personajes tan ricos. Me habló para uno de sus cortos cuando él aún era estudiante y más tarde me llamó para su primera película, lo cual agradezco, porque no todos lo hacen, muchos sólo te ven cuando están estudiando, pero cuando se vuelven al profesionalismo se olvidan de ti. Portes no lo hizo”.

Herranz, productor de la cinta, por su parte comentó “desde que leí la secuencia del Cristo que se despierta, dije ‘estoy dentro’, es una escena arriesgada y lo platicamos mucho. Si sería la efecto digital o robot, el reto era mayúsculo, así que decidimos diversificar en diferentes estudios y creo que todo salió muy bien. Tuvimos una producción cien por ciento mexicana, lo cual es digno de celebrarse, es producto mexicano con proyección internacional”.

Portes concluye: “me apasiona investigar sobre lo sobrenatural, no podría hacer cine si no fuera apasionado del tema. Hay cierta magia todo el tiempo en el cine, quería generar miedo, pero también sugestionar, que la gente salga del cine y vaya a su casa recordando la película, ahora como presas de su imaginario”. La cinta llega al cine este 11 de enero y cuenta la historia del nacimiento del nuevo Mesías, quien está en peligro, dado que las fuerzas comandadas por el mismísimo demonio quieren acabar con su vida”.