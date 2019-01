Ballet de la Ciudad de México estrenará “La Cenicienta”

Bajo el concepto “Báilame un cuento”, la compañía se presentará los días 27 de enero, 3 y 17 de febrero en el Teatro del Parque Interlomas

Anuncian que luego de esta breve temporada, irán a otros teatros de la CDMX

Arturo Arellano

El Ballet de la Ciudad de México, bajo la dirección artística de Isabel Ávalos, estrenará “Báilame un cuento: La Cenicienta”, ballet de un acto, el primero de una serie de cuentos bailados, producido por Producciones Escenarte Internacional, dedicado al público infantil, con el fin de acercar a los niños a las artes escénicas, de una manera dinámica, divertida y participativa. En esta ocasión contarán con Enrique Chi cómo narrador del cuento y se presentarán los días 27 de enero, 3 y 17 de febrero en el Teatro del Parque Interlomas.

“Enrique Chi es el narrador que se integra a la compañía como un personaje más, es el amigo del autor de la obra y le va diciendo a los niños que es lo que sucede”, dijo Isabel Ávalos

En rueda de prensa, la maestra Isabel Ávalos, directora artística del Ballet de la Ciudad de México, acompañada de su elenco, conformado por Cecilia Sánchez, Aranza González, Rodrigo Fuentes, Christian Barrera, Dominc Cervantes y Alexander Leal, ofrecieron comentarios del espectáculo “Báilame un cuento” pretende ser el primero de una serie de ballets que cuentan las historias que los niños ya conocen, para que no se les complique entenderlos y esta vez a través del ballet clásico. De pronto les resulta riesgoso a los padres llevar a sus hijos a este tipo de espectáculos, pero ahora se hará una modificación para que cada cuento dure una hora aproximada y con un narrador que irá guiando a los niños a través de la historia”, dijo.

Destacan que “esta Cenicientatiene una nueva propuesta, es una mujer proactiva, positiva, más inteligente. Es una mujer en una situación difícil con su madrastra y hermanastras, pero no pierde el interés y la fuerza. Cuando recibe la invitación al baile se entusiasma, pero no por el príncipe que le puede resolver la vida, sino por conocer el exterior. En este caso el hada no es un personaje, es su conciencia, su propio interior, su reflejo que le hace ver que puede salir adelante. Sí es un personaje mágico, pero viene de su interior. Eso queremos que entiendan los niños que pueden hallar la magia dentro de ellos y salir de cualquier dificultad”.

Así, el Ballet de la Ciudad de México ofrecerá funciones en el Teatro del Parque Interlomas los días 27 de enero, 3 y 17 de febrero a las 11:00 y 13:30 horas

Sobre la adaptación del ballet original añaden que “se modificó la partitura para que dure una hora y coreográficamente es un reto, porque al cambiar la música tenemos que cambiar la manera de bailar. En ese sentido el reto dicen. “Es que los niños no pierdan la capacidad de asombro. No vamos a la ejecución técnica difícil, nuestro objetivo es que sepan que es la estética de la danza clásica, pero que a la par entiendan a través del movimiento del cuerpo una historia. Es el desarrollo del cuento a través del movimiento corporal, cosa que no es sencilla, la música incluso está creada para actuación, no para danza, salvo momentos particulares de la historia. Hay varias escenas, no vamos a hacer actos, la presentación va a ser corrida, con la idea de que el niño mantenga su atención en los bailarines”.

La directora de la compañía detalla: “He tomado partes de Prokoief para que los niños sepan que la música va de la mano de los movimientos del cuerpo. Es una comunión de proyección, expresión y la danza. Cada personaje tiene su caracteristica, de hecho la madrastra y hermanastras serán interpretadas por varones”.

Aranza, bailarina que dará vida a Cenicientaconfiesa: “estoy contenta de realizar este papel, por la Cenicientaque estamos proponiendo que es una mujer multifacética, que tiene que ser fuerte. Ella representa la fortaleza femenina para salir de una opresión. Lo mismo me gusta la parte de la integración multicultural en el sentido de que llegan princesas de todo el mundo al baile sin distinción de nada. Es un reto actoral, técnico y musical”, concluyó.