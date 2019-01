“Piaf: Voz y delirio” cautivará a los mexicanos

El musical, protagonizado por Mariaca Semprún se estrena este 17 de enero en el Centro Cultural Teatro 1

Sus canciones más emblemáticas adquieren protagonismo para conocer y recordar una vida marcada por la intensidad, el temperamento y el desgarramiento

Texto original de Leonardo Padrón

Arturo Arellano

“Piaf: Voz y delirio” es un musical que recorre la fascinante vida de Edith Piaf, una mujer que se convirtió en el símbolo de un país. Es un viaje al alma de la artista también conocida como “El pequeño gorrión”, que se ganaba la vida cantando en las calles de París y terminó convertida en una leyenda universal. Sus canciones más emblemáticas adquirirán protagonismo para conocer y recordar una vida marcada por la intensidad, temperamento y desgarramiento de una estrella. El musical verá su estreno este 17 de enero en el Centro Cultural Teatro 1, donde permanecerá por una breve temporada.

En un encuentro con los medios de comunicación, se obtuvo un primer vislumbramiento de lo que será el musical, de entrada con un enlace a través de las pantallas del Centro Cultural Teatro 1, donde se proyectó un número de parte de los músicos que se encargarán de recrear cada éxito de Piaf.

Más tarde, Mariaca Samprún en compañía de Mari Carmen Vázquez, acordeonista, ofreció en vivo un par de temas que son parte del espectáculo, primero “La Foule” y después “La Vie en Rose”, con los que dejó claro su enorme talento, aunado a su incomparable belleza.

Para la charla con los medios, también hicieron presencia Leonardo Padrón, dramaturgo y su elenco conformado por Eben Renan, Vera Linares, Ali Rondón y Rafael Rondón. Oswaldo Maccio, por su parte fue el gran ausente del evento, pero será parte de las funciones.

Padrón arrancó diciendo que “Mariaca es considerada la reina de los musicales en Venezuela, donde ha tenido un extenso y exitoso repertorio. Cuando surgió la oportunidad de hacer Piaf le dije que había dos detalles con ella, el primero que no sabía francés y el segundo que es Edith Piaf, pero soy testigo de su compromiso, de su preparación, desde aprender el idioma, hasta detallar y pulir el gorgoreo característico de Edith Piaf en la interpretación de sus canciones. Fui testigo de cuando el arte floreció, ese que ya han visto más de 50 mil personas en nuestro recorrido por cuatro países.

Mariaca agregó: “para nosotros es un honor llegar aquí, cuando estrenamos en Caracas, Venezuela, era impensable lograr girar con la obra, porque no se planteó de esta forma, pero gracias al éxito pudimos presentarnos en Miami donde si bien no es un lugar de mucho teatro, sí obtuvimos mucho éxito. De ahí surge la oportunidad primero de venir a México y el público quedó complacido lo cual nos llena de orgullo porque éste sí es un lugar de teatro y se hace de todo tipo. Luego, en junio del año pasado llegamos a Madrid donde hay muchos fanáticos de Edith Piaf y ahora llegar a Centro Cultural Teatro 1 es regresar a México por la puerta grande, este teatro le hace justicia a la obra porque tiene una gran infraestructura y un gran aforo, esto último es el gran reto, llenarlo y que este tributo llegue a mucha más gente”.

Dicen que ésta no es sólo una obra sino “La Experiencia Piaf, cuando la gente se olvida de estar en 2019 y se transporta a la Francia de los cincuenta, casi se salen las lágrimas, cuando siento que el aplauso es para Edith Piaf. En tanto, lo más difícil es que es un trabajo exigente lograr su cuerpo tan estético, pero tan fragil, es algo muy agotante”.

Asegura en tanto que “lo que me enseñó Piaf es que el arte es una verdadera forma de residencia, de escapar, de generar una burbuja, de encontrar belleza en el medio del caos. De hecho así nace Piaf, en medio de una crisis enorme en Venezuela, este proyecto fue llevarle la contraria a todo lo malo que estaba sucediendo, no sólo para nosotros seguir haciendo lo que amamos, sino para que la audiencia supiera que no todo lo que pasa es malo. El arte efectivamente es una forma de salvación y refugio”.

Describen que el musical narra “los episodios más emblemáticos de Piaf, ella no tuvo tierna infancia, por eso es un ejemplo de resiliencia. Decidí articular el relato de su vida muy atado a su biografía. La gente que venga a ver el espectáculo va a ver esos momentos de inflexión tremenda con los que tiene que sobrevivir. Todo empieza en su decadencia, viajamos al pasado y arrancamos el viaje tumultuoso de su vida. También es contar a través de ella la Europa herida por la guerra”.

“Piaf: Voz y delirio” se presentará del 17 al 27 de enero en el Centro Cultural Teatro 1 y posteriormente el 1 de febrero en Teatro del Parque Interlomas, el 8 en Guadalajara y finalmente el 10 en Monterrey.