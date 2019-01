Terminado lo de gasolinas, AMLO va contra compras corruptas de medicinas

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La agenda del conflicto nacional hizo a un lado el festejo la tarde de ayer en Palacio Nacional para celebrar el inicio de un nuevo año, y Andrés Manuel López Obrador convirtió el encuentro de parabienes en una reunión de trabajo.

Ahí estaban su gabinete legal y ampliado y los diputados y senadores de Morena, a quienes adelantó que, una vez concluida la batalla contra el robo de gasolinas, irá igualmente a fondo contra el manejo corrupto de medicinas en hospitales públicos, contra el flujo de facturas falsas en las adquisiciones gubernamentales y contra la delincuencia organizada.

Convertido en vocero involuntario del encuentro, Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, relató que AMLO les reiteró que la suya es una lucha sin cuartel ni tregua contra el huachicol o robo de gasolinas.

López Obrador, dijo Monreal, considera que en este combate el Estado Mexicano no puede perder y como su titular él no va a ceder ni ante los intereses afectados ni bajo la presión del sabotaje cometido a los ductos.

Monreal indicó que en el encuentro hubo 4 intervenciones: la de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero; del coordinador de la mayoría de Morena en Cámara de Diputados Mario Delgado; él como coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, y del presidente López Obrador.

El zacatecano comentó luego que el encuentro derivó en la agenda legislativa donde AMLO les pidió a sus diputados y senadores no excluir ni menospreciar a la oposición y por el contrario buscar consensos y acuerdos para avanzar en las reformas constitucionales que requieren mayorías calificadas.

En este punto les dijo que debían prepararse no sólo para designar al Fiscal de la Nación durante el período extraordinario que inicia mañana y antes de que inicie el período ordinario el 1 de febrero próximo.

Y además avanzar en las reformas pendientes que son las del Artículo 108 Constitucional, que se refiere a las responsabilidades de los servidores públicos; lo de la Revocación de Mandato y las reformas al Artículo 35 a fin de darle paso a las consultas populares.

Opositores ofendidos

Así, mientras López Obrador celebraba en Palacio Nacional el inicio de año con los suyos, en San Lázaro, en el marco de la sesión semanal de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los coordinadores parlamentarios de diputados y senadores del PAN, PRI y PRD Mauricio Kuri, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera iniciaban la guerra política por la abrupta cancelación de las comparecencias de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa, y de Energía, Rocío Nahle García, así como el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, y el procurador Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla.

A los opositores en el legislativo les calentó que la cancelación de esta comparecencia se haya hecho a través de un mensaje de whatsapp y no mediante un oficio formal.

Todos ellos habían sido citados a comparecer para explicar todo lo referente al cierre de válvulas y flujos de gasolinas en 6 ductos de Pemex, lo cual creó desabasto grave del combustible en 10 estados y la capital del país.

En respuesta al malestar opositor, el presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados, Mario Delgado les indicó:

“Existe toda la disposición” de los funcionarios de Pemex, Sener, SHCP y Profeco para asistir a la Cámara de Diputados y “cumplir el acuerdo aprobado por unanimidad en la Comisión Permanente”, por lo que pidió “la comprensión para reagendar a la brevedad la reunión de trabajo”.

Subrayó que la cancelación de sus comparecencias ante diputados y senadores de la Tercera Comisión de la Permanente -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, se debió a que antenoche se cometió un nuevo sabotaje al ducto Tuxpan-Azcapotzalco que debía ser atendido.

“De ninguna manera es un desaire al Poder Legislativo, ni una evasión a sus responsabilidades.

“Nos piden comprensión ante el tamaño de la urgencia y comunican su absoluta disposición para brindar información y dar a conocer cómo avanza el tema”, reiteró.

Delgado les garantizó que, una vez atendida la emergencia, los funcionarios cumplirán con sus comparecencias.

En respuesta los coordinadores de PAN, PRI y PRD en el Senado, organizaron una conferencia de desagravio.

Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, habló de la necesidad de hacer público “nuestro rechazo a la intolerancia, a la falta de respeto al Poder Legislativo, que a partir de la Comisión Permanente, donde convergen la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, fueron llamados estos funcionarios.

“Es inédito, es la primera vez que ocurre que funcionarios que son llamados por el Poder Legislativo a partir de sus atribuciones, faltan a su responsabilidad… seguramente por no tener la información correspondiente”.

Destacó que la abrupta cancelación se haya hecho a través de redes sociales y no en cumpliendo con un formato legal.

Un comunicado que luego fue ratificado en “un oficio mandado por ¡una subsecretaría que ya no existe!, la de enlace con el Poder Legislativo, ya no existe, esa es la que firma este comunicado”, indicó el ex secretario de Gobernación.

Osorio Chong indicó que la titular de Energía si había acudido a la conferencia mañanera del presidente López Obrador a cuyo lado estuvo por más de 2 horas siempre de pie sin intervenir en el evento, dijo.

Y eso le impidió acudir a darle respuesta a los legisladores, como se había comprometido, agregó.

“Qué tan importante era el sabotaje que le permitió estar por la mañana dos horas sin hacer expresión alguna, y no acudir a San Lázaro con las y los legisladores para dar respuesta.

“¿Por qué esta conducta, por qué no dar la cara, por qué no dar respuesta a todas las preguntas que se tienen para dar tranquilidad al pueblo de México, dónde están los detenidos, cuáles son las cuentas que han sido intervenidas, los muchos detenidos?”, interrogó el coordinador priísta.

En su oportunidad Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN, indicó que la cancelación del encuentro dejó sin respuesta las siguientes interrogantes:

¿Cuánta gasolina hay en Pemex en este momento?, ¿Cuál fue la producción de Pemex en diciembre y enero?, ¿Cuánto se importó en esos mismos meses?,. ¿Qué tiempo tenemos garantizado el abasto para todo el país?, ¿Cuántas pipas se tienen a disposición de Pemex?, ¿Cuándo se tiene previsto abrir los ductos?, ¿Por qué no se importó a tiempo el aditivo para que pudiera funcionar la refinería de Salamanca?, ¿Por qué desde el 9 de diciembre hay barcos atracados afuera de los puertos mexicanos, si hasta después del 27 de diciembre se cerraron los ductos? y ¿Por qué no han informado el nivel de inventario de las 10 Terminales de Abastecimiento?

El incidente marcará sin duda los trabajos del Período Extraordinario que inicia hoy en el cual se deberá tramitar lo de la Guardia Nacional, la designación del Fiscal General de la Nación y la ratificación de 4 funcionarios de Relaciones Exteriores.

