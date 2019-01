TNT transmitirá la ceremonia de anuncio de los nominados a los Oscar

Suenan como cintas destacadas para hacerse del galardón en esta 91ª edición, Bohemian Raphsody, Roma, Green Book, A Star is Born, entre otras

La Academia dará a conocer las nominaciones para la 91ª edición de los premios Oscar con una presentación en vivo, por TNT, este martes 22 de enero a las 07:17 horas. Ganar un Oscar es el anhelo de todos los que giran alrededor de la industria del cine, pero el paso previo a esa posibilidad es aparecer entre los nominados. Una condición de favoritos que agrega un hito destacado en cualquiera de sus currículas y una opción que los lleva a preparar algún discurso de agradecimiento, porque a partir de ese instante, decenas de imágenes recorren sus pensamientos al imaginar las distintas posibilidades que pueden ocurrir con las palabras que completen aquella esperada frase “and the Oscar goes to…”.

Este martes, desde las 07:17 horas, TNT transmitirá la ceremonia de anuncio de los nominados a la 91ª edición de los Oscar. Un total de 24 categorías que buscará a la mejor película de 2018, así como a los actores y actrices de actuaciones más brillantes, directores de mejor trabajo artístico y una serie de premios técnicos para aquellos que hacen posible la magia del cine.

Será el momento para que cintas como Bohemian Raphsody, Roma, Green Book, A Star is Born, Blackklansman, The Favourite, Vice y The Wife, entre otras, ratifiquen los galardones presentados durante la temporada de premios.

Además de las nominaciones, TNT transmitirá el 24 de febrero próximo la ceremonia de los premios Oscar en vivo y en directo desde Los Ángeles para toda Latinoamérica, que contará con la emisión de una alfombra roja exclusiva y a cargo de los presentadores del canal, Axel Kuschevatzky y Liza Echeverría, quienes entrevistarán a las celebridades de Hollywood. En simultáneo por TNT en tu idioma y por TNT Series en idioma original.