Patricia Correa

Un thriller para descubrir cuál es la misión de cada persona y su destino. Una vertiginosa historia plagada de búsquedas, investigaciones y conocimientos metafísicos para ganar el juego definitivo

“Almas en juego” es una novela que se adentra en la inmortalidad del ser humano y la eternidad existencial del alma. Arthur Parker, un peculiar detective irlandés, tendrá que resolver la muerte de un hombre ahorcado, apoyándose en sus dones de percepción extrasensorial más que en sus herramientas detectivescas. Tres historias conectadas aunque separadas en el tiempo. En la actualidad, una empresa multinacional liderada por un magnate judío diseña el Proyecto Génesis, con avanzada tecnología basada en información de Tesla, la física cuántica y las prácticas de magia y ocultismo que podría comunicar a los seres queridos con los muertos. En entrevista exclusiva para Diario Imagen, el autor comentó:

—El conocimiento metafísico es el argumento central de este libro, háblanos un poco de esto:

“Metafísica es lo que va más allá de la física, lo que está más allá del plano físico, muchas veces nosotros le damos demasiada atención a la superficialidad de nuestra vida y no nos ocupamos de nuestra profundidad espiritual, dejamos las actividades para un sábado o domingo yendo al templo podemos tener alimento para el alma, como si uno comiera una vez por semana, en este libro se muestra que todas las almas están en juego cuando vienen a la tierra, porque estamos en un juego de evolución, de crecimiento, digamos el bien y el mal, lo denso y lo sublime, cada pensamiento, cada idea, emoción nos abre la puerta luminosa u oscura, Arthur Parker, es casi como el Harry Potter para adultos, es un detective con poderes extrasensoriales e investiga todo lo que tiene que ver con la magia, la espiritualidad, lo esotérico, que está ahí desde siempre, si podemos ver con los ojos que va más allá de lo físico”.

—Parker, siempre tiene en su memoria a su abuela ¿Por qué es un recuerdo tan importante?

“El caso de la abuela, me incluyo, me ha generado mucho contacto literario con mi propia abuela, este personaje que no está vivo, pero le trae información de otro mundo a través de los sueños, le permite al detective empezar a hilvanar cómo desarrollar este caso de una persona ahorcada en aparente suicidio, pero él tiene que ver si fue un suicidio o lo sacaron del camino, porque hay en juego algo muy importante que es un descubrimiento muy poderoso que nos permitiría reconectarnos con nuestra inmortalidad”.

—En el libro mencionas “La sincronía entre las almas afines es lo que esta uniendo a las personas”

“Sincronizarse es como un bluetooth de la conciencia, es un Wifi entre las personas que tienen un mismo nivel de evolución, de crecimiento personal y esto esta generando un despertar colectivo, esta impulsando a las almas todo el potencial que hemos olvidado, creemos que somos imperfectos o que no podemos hacer tal o cual cosa, pero los iguales se atraen dice el proverbio”.

—Tres historias que se conectan, pero que están en diferentes épocas y lugares ¿Cómo surge crear esto?

“Estuve viajando por el sur de Francia donde los Cátaros habían estado en el año 1200 hasta que el rey de Francia y el Papa en ese tiempo los persiguieron, esa parte antigua es muy interesante para ver de donde viene ese ahorcado, cuál es la relación, que estaría ocultando, que esta pasando, porque la lucha de poderes entre las sociedades secretas, o los descendientes del conocimiento que han heredado de los antiguos templarios o los cataros, mucha gente ha tenido mucha información pero el pueblo no se entera porque esta distraída, esta novela lo que intenta es que el lector empiece a recordar, por eso el subtitulo dice -aunque no recuerdes las reglas, la ignorancia no te libra de jugar- ignorar que pasamos el semáforo en rojo no nos libra de la multa, no nos avala la ignorancia de saber que está haciendo nuestra alma en el planeta Tierra, y que nos puede aportar este libro para que le podamos dar un rumbo a nuestro destino”.

