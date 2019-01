Por qué urge la Guardia Nacional

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Debe castigarse al delincuente

Tlahuelilpan, la otra impunidad

AMLO concilia con gobernadores

Al trono lo ilumina un rayo poderoso que puede fulminar a los hombres

Alfred Tennyson, 1809.1892; poeta inglés.

#GuardiaNacional #GarantíasConstitucionales #SociedadOfendida #Impunidad #Extorsión #AsaltoCotidiano #LeyDeSeguridadInterior #VenganzasPolíticas #QueremosResultados #DuctosPeligrosos #Tlahuelilpan #SinInformación #AMLO #Gobernadores #Fayad #Astudillo #DelMazo #RadioCentro #Banxico #BankingPublications #DíazDeLeón

La Guardia Nacional, de un debate político inocuo se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Pocos valoran la importancia de los servicios inteligencia policíaca y antiterrorista. Lo ven lejano.

Lo observan en el Medio Oriente, Estados Unidos o Europa. La clase política no ve la urgencia de esos sistemas de investigación que se apliquen en el país contra aquellos que atentan contra la seguridad del Estado Mexicano y de sus habitantes.

Y, no hablamos únicamente de los huachicoleros o narcotraficantes, sino de mafias que se dedican a la renta de piso (extorsión), secuestro y otros delitos que afectan directamente a la población.

No se trata de militarizar o convertir al país en un Estado policíaco al estilo cubano o venezolano. Se trata que los policías investiguen los delitos que cometen criminales.

No debe perseguirse al opositor o al que no piensa igual al que está en el poder. Se debe perseguir y castigar al asesino, secuestrador, extorsionador, asaltante y a todos aquellos que ofenden a la sociedad. No debe castigarse la pobreza, sino el delito.

No quiero que el gobierno nos de como graciosa concesión nuestros derechos humanos. ¡Tiene que protegerlos! Para ello es necesario que, en el ejercicio de su monopolio legítimo de la violencia, como reflexionó Max Weber. Pero nunca, como menciona Andrés Manuel López Obrador, en contra del pueblo; nunca contra algún miembro de la sociedad.

El gobierno debe defender a la sociedad ante lacras que la ofenden. Para ello necesitaría herramientas. Hoy, AMLO demanda la Guardia Nacional. El año pasado, Morena y el PRD, negaron al gobierno de Peña Nieto, la Ley de Seguridad Nacional. Escatimaron por razones de imagen política, una herramienta que, en aquel entonces, no pensaron que podría utilizar Morena y su gobierno.

El ciudadano, a través de sus representantes legislativos le darán, como seguramente se plantea, la herramienta de la Guardia Nacional a López Obrador, pero como generador de recursos fiscales para pagar los salarios de nuestros gobernantes, exigimos resultados inmediatos. No justificaciones políticas como ocurrió a través de sexenios con otros gobiernos.

De verdad, que quede claro a Morena y a nuestra dorada clase política, no es mucho pedir.

PODEROSOS CABALLEROS: Una reflexión más sobre la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo. No podemos dejar de ver que se trató de un acto ilegal el robar gasolina de un ducto. Es un caso que seguramente quedará, a pesar de los mexicanos de pensamiento racional, impune.

Hasta el momento, ni se da ninguna información de lo que ocurrió. No se sabe qué fue lo que motivó el flamazo o si se trató de un acto de terrorismo. Nada sabemos. Lo único que queda claro que los culpables, que son los que abrieron el boquete por donde se salía el combustible, se fueron luego de tomar la gasolina suficiente para venderla en el mercado negro. Impunidad, impunidad y más impunidad.

*** López Obrador está ahora conciliando políticamente con gobernadores. Lo hemos visto que es respetuoso en su trato personal con varios de ellos. Incluso le dice a sus cercanos seguidores que ya se acabó la campaña y que ahora se deben construir acuerdos.

Así lo vimos con Héctor Astudillo, de Guerrero; Omar Fayad, de Hidalgo y apenas ayer con Alfredo del Mazo, del Estado de México. Los acuerdos políticos son vitales para mejorar la vida de los gobernados.

*** Errores en el manejo de información y toma de decisiones laborales, sin avisar previamente a la Bolsa Mexicana de Valores, Radio Centro cayó 13.8%, en el mercado de valores. Esto, luego de que un grupo de trabajadores anunciaron el cierre temporal de dos frecuencias de AM y el despido de varios de los conductores y personal de producción.

Estos “detallitos” no caen bien a los inversionistas; llaman la atención para revisar otros aspectos de la empresa. Hasta el momento, el rendimiento de la radiodifusora con más estaciones en el país, no ha sufrido deterioro. Pero, la información puede provocar sobresaltos a los nerviosos inversionistas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Por su buen manejo de estrategias en la administración de las reservas internacionales, el Banco de México, bajo el liderazgo de Alejandro Díaz de León, ganó el premio al mejor “Administrador de Reservas Internacionales del Año”, otorgado por Central Banking Publications. Dicha institución consideró que el Banxico está a la vanguardia en la implementación de estrategias de inversión en la administración de las reservas internacionales.

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano