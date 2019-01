Priscilla Presley le cumple dos sueños a Elvis: presentarse en México y con una orquesta en vivo

“¿Sabías que México es donde Elvis ha vendido más discos después de fallecer? Elvis tuvo un gran corazón y conectaba con la gente a través de la música, y eso es algo que hubiera amado de estar aquí, pues la música mexicana es muy emocional, señaló Priscilla Presley

Este domingo 27 de enero, en el Auditorio Nacional de la CDMX a las 18:00 horas se celebrará el aniversario 84 del natalicio del “Rey del Rock “ con Elvis Live In Concert

En cada ámbito, ya sea social, musical o artístico, hay parejas que cambian el destino de ese gremio para siempre, en la política actual, está el caso de Michelle y Barack Obama, pero en la historia de la música global, hay una pareja que cambió el destino de la música para siempre, ellos son Elvis y Priscilla Presley.

Hablar de Priscilla Presley y de su relación con Elvis, requiere un especial, pues ella lo conoció con tan sólo 14 años, él era ya un músico reconocido, diez años mayor que ella, él se tuvo que esforzar para poder tener permiso de los padres de Priscilla, para poder verla, ser su novio y posteriormente casarse. De su unión tuvieron a la única hija del Rey, Lisa Marie Presley, y por mucho tiempo la belleza de su pareja fue la inspiración del Rey del Rock,es más, incluso de su divorcio, la relación de Elvis y Priscilla o “Cilla” como le decía Elvis de cariño, se fortaleció.

DIARIO IMAGENtuvo la oportunidad de hablar con Priscilla Presley durante su visita a nuestro país para promocionar Elvis Live in Concert, un majestuoso espectáculo que se presentará este domingo 27 de enero en el Auditorio Nacional con la magistral Orquesta Filarmónica del Estado de México (90 músicos), mientras en una gran pantalla se proyecta a Elvis, en sus conciertos y con material nunca antes visto, que demuestran el carisma del Rey del Rock, que sigue conquistando a generaciones, pero la realidad es que este evento es una carta de amor de “Cilla” para la música de Elvis, pues ella es la que hace la introducción y por otros motivos que nos comparte en esta entrevista exclusiva.

“ELVIS SE TUVO QUE ESFORZAR MUCHO PARA QUE MIS PAPÁS ME DIERAN PERMISO DE SALIR CON ÉL”

-Priscilla, cuando conociste a Elvis, ¿imaginaste que iba a cambiar tu vida para siempre?

-No, estaba muy joven. Recuerdo que estaba muy emocionada por conocer a Elvis, nunca imaginé que fuéramos a tener una relación, nos vimos por seis meses enteros, después de que regresara de la guerra, él se tuvo que esforzar mucho para que mis papás me dieran permiso de salir con él, pero este espectáculo no se trata sobre mi vida con Elvis, es para que la gente que no lo pudo ver cantar en persona, vea cómo era su humor, cómo se portaba con su banda, lo apasionado que era. Elvis siempre quiso tocar con una orquesta grande, pero siempre se presentaba en espacios limitados.

-Como bien dices, parte de los sueños de Elvis, era tocar con una orquesta y además poder hacer una gira fuera de Estados Unidos, ¿cómo te sientes de cumplirle estos dos sueños con esta gira?

-La audiencia va a ver algo que no se ha visto antes, es Elvis proyectado en una gran pantalla, es el centro, la gente grita su nombre, se emociona. Yo veo el show cada noche, después de la introducción que hago y me doy cuenta que la gente se emociona, como cuando se presentaba en vivo.

-México, pero Acapulco en especial, fue un lugar muy importante para Elvis por las películas que grabó.

-Elvis hubiera amado tocar en México, le gustaba mucho presentarse en lugares que no conocía. ¿Sabías que México, es donde Elvis ha vendido más discos después de fallecer? Elvis, tuvo un gran corazón y conectaba con la gente a través de la música, y eso es algo que hubiera amado de estar aquí, pues la música mexicana es muy emocional.

“DESDE 1950 TODOS LOS MÚSICOS HAN SIDO INSPIRADOS POR ELVIS, TENER EL ADN DE ESTE LEGADO ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD, HAY MUCHO QUE AMAR DE ESTE HOMBRE”

-¿Cómo te sientes por llevar todo el legado de Elvis?

-(Se ríe) Es algo muy grande, creo que mi misión es que la gente siga conociéndolo, las nuevas generaciones sobre todo, los músicos jóvenes, que su música siga llegando a todos.

Desde 1950 todos los músicos han sido inspirados por Elvis, creo que tener el ADN de este legado es una gran responsabilidad, hay mucho que amar de este hombre, como para no continuar con su legado. Espero que los padres traigan a sus niños, para que sepan quien es Elvis Presley, es muy importante que las nuevas generaciones sepan quién es Elvis y que disfruten de este show.

-Con este espectáculo, su música cobra vida al ser tocada en vivo por los músicos de la gran orquesta que viene, imagino que esto también despierta tus recuerdos, ¿con que canción sientes que Elvis te sigue hablando?

-Mira, no me gusta hablar de mi vida personal, mucha gente me pregunta sobre mi canción favorita y es algo muy complicado de responder, estuve con él mientras grababa los discos y era muy diferente, verlo apasionado, luego verlo en las películas, era otra cosa, porque alguien elegía la canción para la escena. Elvis vivía cada canción, en Kentucky Rain, o In the Guetto, se entregaba al momento y era algo hermoso de ver, pero para mí era diferente, porque vivía el momento y lo compartía con él. Hay canciones que me cantaba, hay una en especial, pero es algo que me guardo para mí misma.

TENGO UN PROYECTO DE ANIMACIÓN SOBRE ELVIS PRESLEY, QUE ME EMOCIONA MUCHO, QUE ESTOY TRABAJANDO CON SONY Y NETFLIX

-Muy pocos saben que eres actriz, escritora y productora, ¿en qué proyectos estás trabajando?

Tengo un proyecto de animación, que me emociona mucho, que estoy trabajando con Sony y Netflix. Será algo muy interesante de ver.

-Para finalizar, algún mensaje que le quieras mandar a los lectores de DIARIOIMAGEN.

-Espero que vayan todos los que les gusta la música de Elvis. Este showles va a enseñar cómo era en verdad, van a ver su sentido del humor y van a comprender por qué la gente se enamoraba de él, es como verlo en persona y quizás sea unshowque no regrese a México, así que no se pierdan esta oportunidad.

Elvis Live in Concertse presentará el próximo domingo 27 de enero y estoy seguro que será un momento único ver al Rey del Rock, revivir en el Coloso de Reforma y sobre todo, que pueda ser presentado al escenario por su gran amor, que vale la pena decirlo, no es la viuda de Elvis, pues cuando él falleció, estaban divorciados, quizás sea otra prueba de que siempre que hay amor, la muerte no existe.

