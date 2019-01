Vive Latino cumple 20 años y ya es historia, y entre las novedades figuran Óscar Chávez y la Lucha Libre AAA

El festival se celebrará los días 16 y 17 de marzo en el Foro Sol

Más de 70 bandas y solistas serán parte de la edición 2019

Arturo Arellano

La cuenta regresiva para la edición número XX del Festival Vive Latino ha arrancado y luego de haber anunciado las bandas y proyectos que formarán parte del mismo el próximo 16 y 17 de marzo en el Foro Sol, se siguen dando sorpresas, pues aunado a la participación de artistas como Café Tacvba, Caifanes, El Tri, Fobia, Óscar Chávez, Juanes, Korn, Ska-p, entre otros, se ha anunciado que ahora se suman actividades como la Lucha Libre AAA, con la disputa de un campeonato durante el festival en un ring que se ubicará al interior de esta celebración de la cultura popular latinoamericana.

En conferencia de prensa, Jordi Puig, director y creador del festival, adelantó que la idea es darle un giro al evento sin perder la esencia del mismo, ahora con carpa de Stand Up, ring de lucha libre, la tradicional participación de la Carpa Itinerante en el Cine y el tianguis cultural del Chopo, que son opciones a que los asistentes podrán disfrutar entre cada concierto de sus bandas favoritas. Agradezco la invitación me da mucho gusto estar de colado entre los chavos. “Nacimos con la idea de que nuestra música llegara a nuevos horizontes, jamás creímos llegar tan lejos, pero en este punto nos gustaría que fuéramos un ejemplo de que los mexicanos podemos hacer cosas grandes, hay el talento, la disposición para trabajar. Un mexicano es capaz de hacer lo que se proponga, que no nos pinten como gente que no sabe trabajar, porque Vive Latino es clara muestra de lo contrario”, señaló.

Alex Lora, por su parte agregó que “cada vez hay más banda, cada vez más rock & roll, lo principal es que cada vez hay más público y aunque también cada vez hay más pendejadas de los gobernantes, nosotros seguiremos defendiendo el arte y la cultura. Por lo que a los gobernantes les haremos sus canciones y les vamos a seguir mentando su madre. El rock es la música de la gente joven y el mundo está lleno de jóvenes ¿quieren ser felices y olvidarse del huachicol, la gasolina y todos esos desmadres?, vengan a rocanrolear en el Vive Latino, no se queden en su casa a empedarse solos. La vida es ahora y hay que echar desmadre” y finalizó su comentario con su tradicional grito de “Que viva el rock & roll”.

Ximena Sariñana añadió “Vine las primeras veces como escucha, como público, siempre son conciertos memorables y ahora formar parte del cartel, ver otras bandas que admiras hace que se me ponga la piel chinita. El festival se ha vuelto más incluyente, no sólo es rock y música, ahora hay comediantes, cine y demás expresiones artísticas. Me siento feliz de ser una de las artistas que representan a las mujeres en este festival que es incluyente, pero sabiendo que aún queda mucho trabajo por hacer en el tema de las mujeres. Me emociona ser parte de esto”.

José , de Café Tacvba enfatiza en que “llegamos por séptima vez al Vive Latino, y siempre ha sido un referente, incluso cuando uno no viene a tocar estamos al pendiente de las propuestas que se van consolidando y presentando siempre. En esta ocasión venimos a presentar nuestro más reciente trabajo, es el cierre y la bandera de arranque para los festejos por nuestros 30 años de aceptación de la gente en en mundo del rock.

Así que estén listos para este festival que no sólo está cumpliendo veinte años, sino que junto con él muchas de las bandas también estamos cumpliendo años”.

Describiéndose como un festival de re-gruesos, no de regresos, Puig destaca que “están aquí los más grandes cantantes del rock latino, a la hora de curar un festival resulta bastante difícil, dado que queremos que estén todos y más cuando es un aniversario, sin embargo confiamos en el cartel que proponemos y a las bandas que no están no es por nada personal, seguramente estarán más adelante, pues queremos que este festival perdure. No pensamos en a dónde vamos, si no de hacer las cosas bien en el momento. Y eso nos va a llevar a buen puerto”.

Se anunció la despedida de la Santa Sabina de los escenarios. “El mundo está lleno de payasos que sólo sirven para entretener a la gente y algunos llegaron a la música con los nuevos géneros, no está mal entretener, ni mucho menos ser payasos, lo que esta mal es que no se deje un buen mensaje. En la Santa Sabina que además celebra sus treinta años de rock, somos payasos cósmicos, como María Sabina, esos que tratamos de que nuestro arte haga sentir a la gente, y dejar un mensaje. Este año cerramos esta historia, será el último recorrido con las canciones que grabamos con Rita, porque no habría manera de sustituirla, hemos logrado mucho cariño al rededor de la banda y por ello celebramos este cumpleaños con nuestra despedida y la posibilidad de poner estas canciones a disposición de la gente.

Para que las canten y las hagan suyas, los mexicanos somos rocanroleros aquí nació el rock latino porque somos vecinos de Estados Unidos y nos llegó primero. Hay que creerlo y estar orgullosos de nuestro rock”.

Se anunció por otra parte la inclusión de la Lucha Libre AAA a este encuentro cultural “México está lleno de cultura de modo que nos estaba haciendo falta hacer parte una de las cosas que más nos representan en el mundo, que es la Lucha Libre, afortunadamente la AAA tenía un titulo por disputar y les faltaba un escenario importante donde entregarlo, así que decidieron hacerlo con nosotros”, sobre lo anterior La Parka, destacó “Nosotros sentimos la misma pasión por luchar que ustedes por la música, de modo que nos gusta unirnos y llegar a la gente con lo que sabemos hacer, con nuestra tradición luchística”.

El cartel se completa con bandas como Editors, Dillon Francis, Los Tres, Nach, Santana, Snow Patrol, El Gran Silencio, Fermin IV, División Minúscula, Los Estrámboticos, La Orquesta de Dámaso Pérez Prado, entre muchos otros. Cabe destacar que estas dos últimas agrupaciones amenizaron el lugar al terminar la conferencia de prensa.

Óscar Chávez comentó que es la primera vez que participa, por lo que le daba gusto ser recordado entre los chavos y agradeció la invitación, mientras que Javier Bátiz mencionó que tiene 62 años tocando y para él es un honor participar en el Vive Latino y está abierto a quien quiera sumarse en el escenario.