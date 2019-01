México, a favor de una solución pacífica en Venezuela: AMLO

Apego a los principios constitucionales

En materia de política exterior, México se apega a los principios constitucionales vigentes, y en momentos difíciles como el de Venezuela, “para no equivocarnos, lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución y poder conjugar en armonía cuatro principios básicos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que de la conjugación de los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, y respeto a los derechos humanos, se desprende la actitud del nuevo gobierno de México.

El mandatario destacó que “en este tema y en otros, no es que estemos a favor o en contra, estamos por el cumplimiento de los principios constitucionales, respeto absoluto e irrestricto”.

Señaló que el gobierno federal cumplirá las normas constitucionales para no entrar en especulación, “no queremos confrontación, pleito, queremos llevar una relación de amistad con todos los gobiernos y pueblos del mundo”.

Precisó que en el caso de Venezuela apoya la postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recordó que el apego a los principios constitucionales vigentes es parte de la historia de la diplomacia mexicana y siempre ha sido ejemplar.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, informó que ya se contrataron 700 operadores para las pipas que se adquirieron para la distribución de combustible, mismos que pasaron los exámenes que se les aplicaron.

López Obrador detalló que los conductores se harán cargo de las unidades y se atenderá el problema de la distribución de 140 mil barriles diarios de hidrocarburos; al utilizar las pipas para dos viajes se podrán distribuir 200 mil barriles; sin embargo, se avanzan para trasladar en un solo viaje todos.

Agregó que con la adquisición de carros-tanque para la distribución de gasolina se quitará presión a los ductos y podrán cerrarse o abrirse de acuerdo a lo que convengan, tomando en consideración el abasto, se evitarán tomas clandestinas, el robo y se garantizará la seguridad de la gente.

Explicó que con este plan acompañado de la vigilancia, de los programas de bienestar para la población, a fin de dar alternativas de desarrollo, se podrá resolver el problema de distribución de gasolina y evitar el robo del combustible.

El Ejecutivo federal añadió que se cuidaron todos los procedimientos para la adquisición de las pipas, y se pidió a la comisión que se integró para ese fin, que tuviera cuidado con las empresas, para que estas fueran serias y se actuará con honradez.

El presidente López Obrador también dio a conocer que se solicitó a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que presente a más tardar en una semana un dictamen sobre el caso de tres funcionarios de su administración que sin declararlos culpables estuvieron involucrados de una u otra manera en el proceso conocido como la “estafa maestra”.

A los tres se les pidió información y entregaron reportes argumentando que no tenían responsabilidad, por ello se solicitó a la función pública elaborar un dictamen para tener todos los elementos y que no se cometa una injusticia, además de no permitir impunidad.

Precisó que el Plan Nacional de Desarrollo se presentará en tiempo de acuerdo a lo que establece la ley y se darán a conocer las estrategias básicas para lograr el crecimiento, y el progreso con justicia y bienestar para todos en el país.