Sebastián Yatra se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional

El cantautor colombiano, considerado como el mejor artista latino del momento, estará en el Coloso de Reforma el próximo 18 de mayo; preventa Citibanamex: 31 de enero y 1 de febrero

Por primera vez en su historia, el Coloso de Reforma recibirá al cantante y compositor colombiano, considerado como el mejor artista latino del momento. Sebastián Yatra se presentará en el Auditorio Nacional el próximo sábado 18 de mayo dentro del marco de su tour Yatra Yatra. La preventa Citibanamex se realizará el jueves 31 de enero y el viernes 1 de febrero.

A la par de esta noticia, se dio a conocer que el colombiano es parte de la campaña en MéxicoJoy Of Pepsi. Morat, Sofía Reyes y Yatra crearon una canción llena de adrenalina, acorde al estilo de cada uno de los intérpretes. El tema fue compuesto en colaboración con los afamados productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, artífices de hits mundiales como Despacito,Traicioneray Échame la culpa.

Por otro lado, Sebastián Yatra y Reik, dos de los referentes del pop en español más importantes en la actualidad, lanzaron hace unos días su tan esperada colaboración Un año. Con esta balada, el colombiano demuestra su calidad como compositor y la gran mancuerna que realizó con el grupo mexicano. A dos días de su estreno, el video de la canción, dirigido por Nuno Gómez, supera los 20 millones de reproducciones en YouTube.

En 2018, Yatra arrasó en la industria musical; prueba de ello es Mantra, su primer álbum de estudio. El material ha sido reconocido por Spotify México como el disco inédito más escuchado en la plataforma; además, fue parte del Top 10 de artistas más escuchados.

Cinco canciones del disco se encuentran en el Top 200 de la plataforma. En total, Sebastián Yatra cuenta con más de 950 millones de reproducciones en México. Por su parte, Apple Music colocó el tema Ya no tiene novioFeat.Mau y Ricky, en la lista Lo Mejor de 2018: Los Favoritos de Nuestros Editores.

Asimismo, tres de los videos que Sebastián lanzó el año pasado se ubican en el Top 10 de la Lista Global de Videos Latinos más Vistos de Vevo; lo que convierte al cantante en el artista con mayor presencia en el conteo. En el octavo sitio se encuentraPor perroFeat.Luis Figueroa y Lary Over; en el séptimo puesto está Ya no tiene novioFeat. Mau y Ricky; y en el cuarto lugar se colocó No hay nadie más. Cada tema cuenta con 328, 348 y 557 millones de visualizaciones en Vevo, respectivamente.

Es así como el compositor colombiano se prepara para lo que será su primer show en el Auditorio Nacional.