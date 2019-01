Raquel Robles enfrenta con éxito los retos de su trayectoria artística

Asael Grande

La actriz oaxaqueña Raquel Robles participa en “El César”,serie biográfica de Julio César Chávez, en la que interpreta a la boxeadora norteña Marcela, quien gracias a su mejor amiga y cómplice Ana (Damayanti Quintanar) incursiona en el mundo del box, terreno exclusivamente masculino en el que buscan abrir la brecha a su género. Esta producción, con las actuaciones de Armando Hernández, Maya Zapata y Julio Bracho, se transmite actualmente por Azteca Siete de lunes a jueves a partir de las 10:30 PM.

“Me siento muy agradecida porque, siempre cuando se comienza un año, se tienen expectativas, y metas. Tengo proyectos fuertes y grandes, empecé el año con la serie ‘El César’, que se está transmitiendo en televisión abierta de nueva cuenta, y eso habla de que la historia le ha gustado al público la historia de Julio César Chávez, una historia que está hecha con verdad, con realidad, eso abre la brecha a ese mundo de realidades y posibilidades para ser contadas. en este caso de Julio César, nos muestra sus derrotas, sus caídas, y cómo se levanta de ellas, es el ídolo, pero también es un ser humano, y alrededor de él habitan historias que están con nosotros, y está la historia de Marcela, que es el personaje que me tocó interpretar a mí, que es una boxeadora, entonces está metida en el mundo del boxeo de Julio César, pero también tiene su propia vida, y al igual que Marcela, Ana, que es la otra boxeadora de la historia, abren camino, dan voz y voto a las mujeres, eso es lo que vemos en esa historia, cómo hay esta lucha para la equidad, y la igualdad en el deporte que es solamente considerado masculino, en ese entonces, desde los 80’s, hasta 2010, en que se cuenta la historia, vemos esta evolución, pero también creo que sigue pasando esto”.

Asimismo, la actriz forma parte del elenco del largometraje “La diosa de asfalto”, dando vida a “La Tuca” (líder de un grupo de pandilleras), el cual habla sobre mujeres en la década de los 80´s que defienden a su género del machismo y la violencia a su manera, castrando a los hombres; bajo la dirección de Julián Hernández (“Yo soy la felicidad de este mundo”), y en la que también participan Ximena Romo, Paulina Goto y Giovanna Zacarías.

Raquel protagoniza, al lado del primer actor José Carlos Ruiz, “La piedra en el río”, cortometraje inspirado en el amor y el siglo de oro mexicano, grabado en Xochimilco y el cual arrancó recientemente su gira de festivales en Roma, siendo finalista en los Rome Prisma Awards. Cabe destacar que la actriz es parte del elenco de “Traición”, quinta película del cineasta mixteco Ignacio Ortíz Cruz, que trata de las pasiones humanas y del amor filial entre un padre y su hija, donde interpreta a Sirena, una mujer de la vida galante que interactúa con el personaje principal de la trama (Juan Manuel Bernal), y la cual se estrenará este 2019.

Raquel también protagoniza el filme “Historia de una aurora y dos ocasos”, de Acelo Ruiz Villanueva, el cual retrata a Oaxaca el 29 de octubre de 2006, día en el que la Policía Federal Preventiva toma la ciudad que tiene 4 meses en manos de la insurgencia popular; además de participar en la quinta temporada de la serie histórica “El coleccionista”(2018), en la que personificó a Malinalli Tenépatl (“La Malinche”), intérprete y compañera de Hernán Cortés, quien desempeñó un importante papel en el proceso de la Conquista de México: “Afortunadamente, los papeles que he hecho, han sido cinematográficos, la televisión y el teatro me gusta mucho, me gusta contar historias, ahorita lo que me ha tocado es cine, y en febrero grabaré una película en el norte del país, así que me ha tocado más el mundo de la cámara, y son tres años y medio de trayectoria”, finalizó la actriz.