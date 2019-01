Radicalización de la CNTE, prueba de fuego del gobierno federal

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Paristas dejan sin clases a niños y niñas de educación básica y estrangulan la economía y producción de Michoacán

Vaya prueba de fuego la que el gobierno federal tiene enfrente. La población de Michoacán vive momentos de estragos por el cierre de vías del tren y escuelas públicas sin actividades, problemática originada por acciones de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes iniciaron sus manifestaciones en demanda de pagos de salarios y otras prestaciones, pero a todas luces se observa que su estrategia es encarecer y elevar su pliego petitorio con el fin único de, en el marco de los debates que se han iniciado en el Congreso de la Unión en materia de la llamada contrarreforma educativa, trasladar su propaganda política hasta el mismo corazón de la República: la Ciudad de México.

Aquí el tema es que lo hoy afecta a Michoacán, sus impactos empiezan a sentirse en otras latitudes de la República, y las inconformidades por las molestias causadas por los paristas también van en crecimiento e incluso hay peticiones de los afectados en el sentido de que si ya se agotaron las instancias del diálogo sean las fuerzas públicas las que actúen, sin que ello signifique un acto de represión, ya que la intransigencia es evidente.

Basta con echar una mirada a los titulares de algunos medios informativos para darnos cuenta de la magnitud del problema que en principio afecta a los oriundos de la tierra que turísticamente se identifica con la mariposa monarca, pero que tiende a convertirse en un problema nacional: Bloqueos a ferrovías de carga “afectan la economía nacional”, Bloqueo de la CNTE genera pérdidas millonarias, y más etcéteras.

Desde hace catorce días que los de la CNTE mantienen bloqueada la vía del tren que comunica al puerto Lázaro Cárdenas y hace conexión hacia otros destinos nacionales, lo que ha provocado parálisis de diversos sectores de la economía.

Por ejemplo, según reportes de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles A.C., por el bloqueo hay 252 trenes sin cargar, que representan 2.1 millones de toneladas que no han salido de sus orígenes. Otros reportes, como el de la Concamin, señalan que hay 180 trenes varados y 8 mil 500 contenedores físicamente en los puertos de Veracruz y Manzanillo, lo que en su conjunto esto representa casi millón y medio de toneladas de productos sin descargar y muchos de ellos corren el riesgo de echarse a perder.

Los productores advierten que si el conflicto no se resuelve, pronto podrían surgir paros en sectores productivos como el petrolero, acerero, agrícola y agropecuario, y que por el momento la exportación de automóviles terminados se ha detenido.

Es cierto, hay reclamos legítimos que el magisterio hace a las autoridades estatales en el sentido de que no se les han pagado salarios de fin de año y otras prestaciones, donde como respuesta el gobierno michoacano se ha declarado en “insolvencia presupuestal”, por lo cual el gobierno federal ha tenido que intervenir en el asunto y de entrada anunció recursos provenientes de las participaciones federales por el orden de mil millones de pesos, lo cual hasta el momento no ha sido suficiente para que el conflicto se destrabe, ya que los bloqueos de trenes continúan y el cierre de escuelas también.

Vaya pruebita que a fuego lento han ido cocinando los dizque maestros, ojalá no le soplen mucho al infiernito que han provocado, porque en una de esas el viento sopla en su contra y con más fuerza, lo cual por cierto no estaría mal para este grupo magisterial, porque han habido muchas de cal y no sería mal visto que ante tanto desmán y atropello por fin les llegara una de arena. Digo.

VA MI RESTO.- Muy mal se ha visto el gobernador de Michoacán en el conflicto de los representantes del magisterio pues, además de dejar evidencia de su falta de oficio político, los de la CNTE una vez más dejaron constancia que ya le tiene tomada la medida a su gobierno y hacen lo que quieren, sin que nadie los ponga en orden.

Lo más deplorable en este tema, es que mientras miles de niños y niñas siguen sin poder entrar a sus salones de clase por la ausencia de la plantilla de educadores, y mientras miles de comercios y empresas de todos tamaños sufren desabasto por el bloqueo de las vías férreas, mientras eso pasaba en tierras michoacanas, desde España su gobernador le entraba a sus anchas a la era del gobierno digital y vía redes sociales daba seguimiento a la problemática local o bien por la misma vía giraba instrucciones a sus subalternos en una difícil situación, donde lo menos que sus gobernados querían es que diera la cara para acelerar las negociaciones entre los maestros y el gobierno federal.

En lugar atender una realidad que habla de inseguridad, desabasto de gasolina, bloqueos a vías de comunicación, plantones frente a la sede del gobierno local, entre otros problemas, el mandatario prefirió la foto con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y diversos operadores turísticos en el marco de la celebración del la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2019).

En fin, el mandatario estatal optó por el paseo turístico, tal vez por aquello de que los viajes ilustran, cosa que ojalá algún día pueda compartir esa experiencia, no con la mayoría de sus paisanos, pero si aunque sea con los de la CNTE y con ese pretexto se sientan a dialogar, porque por lo menos ahorita eso es lo que Michoacán necesita, y hasta ahí porque como veo doy.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx