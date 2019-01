Jary Franco incursiona en el regional mexicano con “No te miento”

El cantante y compositor que se había dado a conocer cantando pop y baladas, enfrenta el reto de conquistar los corazones amantes del mariachi con su nuevo sencillo

Arturo Arellano

Jary es un talentoso joven cantautor, quien desde temprana edad tuvo inquietud por el género regional mexicano, sin embargo, su camino se fue abriendo brecha en otros géneros como el pop y las baladas, y ahora en este año 2019 tiene la oportunidad de cantar lo que siempre le ha apasionado, el mariachi. Así es con “No te miento” que Jary pasa a ser Jary Franco y a emprender una nueva faceta de su carrera artística.

Con el tema recién estrenado, ya sonando en la radio y plataformas digitales, Jary nos cuenta en entrevista para DIARIO IMAGENsus razones de virar su barco hacia la música regional mexicana. “Es una nueva etapa de mi carrera, es evidente que todo cambió en este sueño, desde el nombre y me tiene muy contento el haberme atrevido a tener esta decisión que me tiene muy contento. Desde muy pequeño el regional mexicano ha sido parte de mi vida, mi papá nos ponía las canciones de los exponentes más grandes como La Arrolladora, El Recodo, Banda MS, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, e infinidad de artistas. Crecí escuchando esta música, la llevo en la sangre, me sé todas las canciones, incluso cuando estaba en Guadalajara es lo único que escuchaba”.

Reconoce en tanto que “es un gran reto, no es sólo decir ya voy a cantar regional mexicano, por ser fanático. La tarea es hacerlo bien y salir a defenderlo. Hasta ahora he tenido muy buenos comentarios del tema y del video, esperemos que el público lo siga disfrutando”. Añade que “me preparé muy bien, no quería ser igual a los demás, quería hacer algo distinto y así lo buscamos desde el principio. Las personas involucradas en este primer sencillo son amigos míos, Andy es muy de lo urbano y Daniel Santacruz del regional mexicano, en tanto yo soy popero, esta fusión le dio al sencillo una esencia que no se parece a nada”.

Su plan adelanta es “seguir sacando canciones del regional mexicano, pero sin dejar el pop, estar fusionando, hacer balada pop y regional mexicano. Otros artistas ya lo han hecho muy bien, como Alejandro Fernández y Pepe Aguilar, hasta Joss Favela, eso es lo que quiero hacer. Ya tengo canciones en el tintero, un par que son completamente mías, haciendo fila para salir a ser sencillos. También escribí canciones con Horacio Palencia, que es un grande de este género y ha trabajado con los mejores. Se viene una gran lista de canciones, eso es lo bonito que puedo hacer lo que más me gusta y me apasiona”.

Dado que ya no se lanzan con frecuencia discos físicos, Jary destaca que “mi plan es sacar un EP, no sabemos si saldrá en formato físico, pero en formato digital es casi un hecho que será lanzado. Por lo pronto iremos sencillo a sencillo, finalmente es material y canciones que quiero compartir con la gente, son experiencias propias con las que espero se puedan identificar, que las hagan suyas. Espero que tanto mis fans como la gente que apenas me va a conocer con este sencillo queden contentos con lo que estoy haciendo, que mis fans me sigan apoyando y a quienes les guste el regional pues me adopten también”.

No descarta en tanto tener colaboraciones en esta nueva etapa “y tengo un par de cosas en el tema de colaboraciones, no se han cerrado, pero en cuanto sea seguro lo estaré anunciando. Ojalá se den las cosas incluso con esos artistas a quienes siempre he admirado”. El sencillo ya está disponible en plataformas digitales para su descarga y escucha, lo mismo que su video y la canción sonando en la radio.