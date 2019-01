Sí maquillaban salarios en nómina de funcionarios, dice AMLO

“Eran muchas las entradas adicionales”

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina que sí existía maquillaje en la nómina de funcionarios, en la que se reportaban cuentas de hasta 700 mil pesos.

“Eran muchas las entradas adicionales, una cosa era el salario y otras cosa eran bonos, compensaciones; en la suma daba 600, 700 mil pesos”, explicó.

Reiteró que su gobierno está comprometido en trasparentar la nómina completa, para que los mexicanos tengan conocimiento acerca de cuánto gana de cada servidor público.

“Nosotros tenemos como compromiso el transparentar la nómina. Nos va a llevar tiempo. La idea es que los ciudadanos puedan saber cuánto ganamos los servidores públicos en total, cuánto gana un servidor público, ya compacto”, dijo López Obrador.

También informó que los funcionarios tienen hasta este miércoles para hacer públicos sus bienes patrimoniales, de lo contrario no podrán continuar trabajando en el gobierno.

“Ya está hablado, hay una fecha límite. El 30 de enero, el que no presente su declaración patrimonial, el que no lo haga público no podrá trabajar en el gobierno. Tienen hasta el día 30”, dijo el mandatario.

Subasta de vehículos y aviones, para financiar Guardia Nacional

El Presidente anunció que en febrero y marzo próximo, el Gobierno de México realizará subastas de vehículos, aviones y helicópteros, con lo que se pretende recaudar 100 millones de pesos, mismos que se destinarán a la Guardia Nacional.

Detalló que el 23 y 24 de febrero próximo, en el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México, se llevará a cabo un tianguis para poner en venta 171 camionetas blindadas y semiblindadas, siete tractocamiones, 23 pick up, nueve automóviles compactos, 30 motocicletas, 12 camiones, dos tractores agrícolas, dos autobuses, cinco remolques, un Audi Blindado y un BMV blindado, éste último “de la clase fifí”.

Indicó que los días 26 y 27 de abril se pondrán en venta también en Santa Lucía, 76 aviones y helicópteros en una feria, y de lo que se obtenga todo irá a la Guardia Nacional.

Indicó que le pedirán a la Secretaría de Hacienda que quienes adquieran esas unidades sean personas que se dediquen a actividades lícitas.