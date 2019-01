“Niños lindos” rompe tabúes y paradigmas

Bajo la dirección de Juan Ríos, la obra se estrenará el 13 de febrero en el Nuevo Teatro Centenario Coyoacán y tendrá funciones todos los miércoles a las 20:30 horas

Arturo Arellano

“Niños lindos” es una obra de teatro que actualmente se presenta en España y Argentina. Habla de lo que se vive actualmente, el amor entre personas del mismo sexo y de cómo logran acabar con los tabúes de la sociedad que no siempre los apoya. La versión mexicana de este montaje será protagonizada por Patricio José, Mauricio Abad, Rodrigo Urquidi y David Montalvo, quienes arrancan temporada este 13 de febrero en el Nuevo Teatro Centenario Coyoacán.

En entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN,el elenco de esta puesta en escena, en compañía de su productor Rafael Mendoza, adelantaron algunos detalles “es una historia de amor de una pareja que vive en la Ciudad de México desde hace cinco años, ellos son Martín y David, pero llega un tercero que es el primo de David y se arma un conflicto amoroso, por situaciones personales de familia. Es un drama muy entretenido”, dijo Mendoza, a lo que Montalvo añadió “más que de amor es sobre varios puntos de vista que pueden tener las personas alrededor de una relación amorosa. La falta de comunicación, que es común dentro de las relaciones, no saber cómo decir las cosas que uno esta viviendo y cada cabeza es un mundo. De pronto por no aceptar nuestros errores pasamos por encima del otro. Al final de cuentas hay que atrevernos a decir las cosas, pero sin atropellar al otro, no hay que ser egoístas”.

Mendoza dice que “la gente se va a reflejar en nuestros personajes, sean gay o no, porque ésta no es una obra gay, sólo por abordar el tema, no se limita a este sector del público, es para todos. El reflejo más importante es que estamos en el siglo XXI y el estereotipo sobre las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo ya es un marcaje antiguo. Esta historia habla del amor entre dos personas, sin importar el sexo, ‘Niños lindos’ es una historia de construcción de personajes, una pieza dramática, donde no estereotipamos nada. Es una pieza dramática contemporánea con temática, dado que los personajes así interactúan en la drama, pero finalmente es una historia de amor, traición, relaciones familiares, connotaciones de pareja, que son cosas que atrapan al espectador”.

Para no caer en clichésdicen “esta obra no es una farsa, donde se exageran las características de una persona, ni estereotipos, porque en la comunidad gay hay muchos personajes que se crean. Nosotros con todo el respeto no decimos si esta bien o mal, contamos la historia de tres chavos que se enamoran, se desenamoran. Unos primos que vivieron cosas fuertes en su familia, etcétera. Esta historia por el tono esta llena de personajes muy humano, transmiten amor y todo lo que conlleva”.

Es una obra en tanto para todos “no sólo porque una obra trate de brujas irán a verla sólo las brujas, es hora de que nosotros mismos quitemos esos límites y estereotipos, que nos abramos a ver todo tipo de contenido. Esta obra tiene personajes gay, pero habla del amor y de la familia, con muchos toques, sabores y matices. Nos gustaría que la gente conecte, que sientan algo, este texto tiene esa parte del amor que es muy pasional, un gesto que deberíamos rescatar dentro de las relaciones, que amemos con locura”.

Más tarde en conferencia de prensa, su también productor Carlos Ortiz adelantó que “un estreno siempre genera nervios, es parte de la magia del teatro, aunque estamos muy bien cobijados por Gerardo Quiroz en este espacio maravilloso (Teatro Bicentenario Coyoacán) que sería bueno que la gente conozca dado que está muy buen ubicado”.

Reconoce que “esta obra pude despertar la atención de cierto público, pero nosotros queremos que todos se identifiquen, creemos que es posible porque contamos una historia muy particular con localismos en cuestión de lenguaje y de situación. Son tres personajes: uno que llega a vivir a la gran ciudad, mientras que los otros dos ya llevan aquí cinco años. Conocen juntos lo que es la gran urbe y se dan cuenta de que ellos vienen huyendo, buscando un lugar donde puedan ser ellos mismos, dado que en los pueblos de donde vienen la gente es más cerrada, dicen que ‘pueblo chico, infierno grande’ y estos personajes lo experimentaron en piel propia antes de llegar a la ciudad”.

Finalmente señala que “nosotros queremos comprometernos con el mensaje y así el público se va a identificar y se verán reflejados”.

