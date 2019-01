Fitch descalifica a Pemex, ¿la punta del primer desastre?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La verdad es que a nadie del sector financiero sorprendió que la calificadora Fitch Ratings bajara ayer la calificación de Pemex en moneda local y extranjera a largo plazo de ‘BBB + a ‘BBB-‘ y lo del largo plazo de ‘AAA (mex)’. a ‘AA (mex)’.

Esto, indican quienes saben, no sólo reducirá la posibilidad de la paraestatal para obtener nuevos créditos en el exterior, sino que su enorme deuda que asciende a 83,900 millones de dólares en bonos sube dramáticamente.

Y ello ya no es culpa ni de Enrique Peña Nieto, ni de Felipe Calderón ni de ninguno de los otros ex presidentes neoliberales que han gobernado México desde 1982 hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador.

El golpe se anunció desde que, a mediados de este enero por terminar, un grupo de nuevos altos ejecutivos de Pemex y de funcionarios de Hacienda que encabeza Carlos Urzúa, viajó a Nueva York para tener varios encuentros con analistas e inversionistas de las calificadoras y casas tenedoras de bonos de deuda de la petrolera mexicana.

Un cabezal de Bloomberg lo predijo todo en aquel momento:

“Pemex no convence en Nueva York y lo resiente su tasa de bono al 2027”

¿La causa? Quienes representaron a Pemex y a Hacienda –algunos ni inglés sabían, se supo luego–, no explicaron claramente el programa de financiamiento ni cómo alcanzarán los objetivos de producción en la era de AMLO.

Apenas salieron de sus reuniones con los analistas e inversionistas, y los ejecutivos de Pemex y de Hacienda ya se encontraban con que el rendimiento de los bonos por 5,400 millones de dólares de la paraestatal, con vencimiento en el 2027, había subido más de 40 puntos base.

La perspectiva para toda la deuda era de un aumento por sobre los 12 mil millones de dólares en términos generales.

El tour más caro de ejecutivos de Pemex y de Hacienda de México que nunca se haya hecho en la historia de la empresa.

Jim Craige, cotitular de inversión de Stone Harbor Investment Partners, empresa que detenta parte de los bonos de Pemex, dijo: No convencieron.

“El director financiero (de Pemex) no mostró entendimiento de la compañía y no impresionó para nada. Es problema de AMLO porque él lo eligió. Tiene que irse”, agregó entonces Craige.

Algo distinto le informaron los enviados a López Obrador a su regreso, porque el presidente informó en una de sus conferencias mañaneras que a su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, “le fue muy bien en su encuentro con inversionistas en Nueva York, Estados Unidos, el pasado viernes”.

A preguntas sobre la versión de Bloomberg, AMLO desechó que los analistas e inversionistas hayan quedado desencantados con lo que les contó Urzúa.

Ayer la calificadora Fitch lo regresó a la realidad.

La calificadora informó en un comunicado que este ajuste a la baja se aplicará a los más de 80 mil millones de dólares de su deuda.

“Las bajas en la calificación reflejan el continuo deterioro del perfil crediticio independiente de Pemex”, indicó Fitch Ratings por si no se había entendido.

Y agregó que en su opinión “las dificultades financieras en Pemex podrían interrumpir el suministro de combustibles líquidos en todo el país, lo que podría tener importantes consecuencias sociales y económicas para México.

“México es un importador neto de combustibles líquidos y Pemex se basa en la importación de productos básicos de petróleo, incluyendo gas seco, productos derivados del petróleo y productos petroquímicos para satisfacer la demanda local.

Durante 2018, Pemex importó aproximadamente el 70% de la gasolina y el diesel vendidos en México. La angustia financiera en Pemex también podría tener implicaciones en la capacidad de recaudar financiamiento del gobierno”, concluyó.

Escenario complicado

Para otras calificadoras y analistas internacionales, las cosas a 2 meses de iniciado el nuevo gobierno, no corren bien para el México gobernado por López Obrador.

Independientemente del ascenso de la inseguridad y el número de asesinatos en este lapso, el tema del bloqueo de trenes realizado por la CNTE en Michoacán que, de acuerdo a Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, asciende ya 25 mil millones de pesos para las industrias del centro del país ha prendido los focos rojos para quienes pensaban invertir o ampliar sus proyectos en México.

Y si a eso se le suma la huelga en 45 Maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas –que ya produjo la fuga de 15 de estas–, la alerta financiera sobre México, pero sobre todo en la pérdida de confianza en el nuevo gobierno, comienza a ser un desastre de alcances insospechados.

Tenemos autoridad moral suficiente, si no hay razón, no vamos a ceder, es Juárez gobernando: Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.

En 15 días de este enero, el bloqueo de la CNTE a vías del ferrocarril afecta a 21 líneas navieras y al 95% de empresas de portacontenedores en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo donde estás varados 10 mil 500 contenedores con más de 2 millones de toneladas de carga, equivalentes a 35 mil tracto camiones.

Se habla de 252 trenes parados. Los maestros bloqueadores reclaman pagos de salarios y prestaciones por unos 5 mil millones de pesos mientras las pérdidas provocadas a la industria suman los 25 mil millones, dice Coparmex.

El escenario es el de un posible rápido hundimiento financiero del nuevo régimen que, para una gran parte de la población cautivada hoy por el accionar y hablar, prometer y endulzar con el anuncio de repartos de miles de millones por aquí y por allá, se mueve confiada en apoyo a López Obrador.

Ya veremos en qué termina esto.

Monreal insiste: “yo no los conozco”

Ante la insistencia de algunos cabecillas del movimiento que llevó a la huelga a unos 30 mil trabajadores de 47 maquiladoras asentadas en Matamoros, Tamaulipas , de que sí hablaron con Ricardo Monreal a quien aceptaron como enviado de Andrés Manuel López Obrador, el zacatecano reiteró ayer que no, que él ni conoce ni habló con ninguno de ellos.

“Yo tengo mucho aprecio, mucho cariño por Tamaulipas, porque fui delegado en los 10 estados que componen la segunda circunscripción…y deseo que pronto se resuelva este conflicto.

“Pero no los conozco, nunca he hablado con la abogada; nunca hablé con los dirigentes sindicales; no me he reunido con nadie. Y es falso, totalmente falso. Y es tan sencillo como corroborar las cintas.

“A mí lo que me extrañó mucho, es que periódicos nacionales de prestigio y noticiarios de prestigio, no hayan corroborado conmigo si era o no mi versión. Siempre, cuando pasa algo de eso me buscan o piden ampliar la declaración; esta vez no pasó nada. Nadie me llamó, nadie me dijo nada, no recibí ninguna llamada.

“Es más, estuve en Chihuahua viernes y sábado, y no recibí ninguna llamada, en mi teléfono no recibí ninguna. Y el domingo estuve en Tlaxcala y tampoco recibí ninguna llamada, de nadie, hasta el lunes que me sorprendió ver en periódicos nacionales, serios, además, serios periódicos, que yo les tengo respeto; que no tuvieron el cuidado de preguntarme.

“Son cosas muy delicadas y, me parece que esto es muy grave. Pero…”

Dolido por el trato de estos medios, Monreal dijo confiar en que la Fiscalía General de la Nación aclare de dónde viene este intento de involucrarlo en un asunto del cual, afirmó, es ajeno.

“Yo no me meto en esas cosas, soy un hombre serio, soy un hombre íntegro y no me meto en donde no me corresponde”, aseguró.

Y ahí quedó.

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa