Edomex incrementó en 4.7% el cuidado a adultos mayores

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Cofepris: descartado el riesgo de desabasto

Epilepsia afecta a cerca de 50 millones de personas

Como parte del Programa de Atención al Envejecimiento, la Secretaría de Salud del Edomex incrementó en 4.7% el cuidado a adultos mayores durante 2018, al brindar 1.8 millones de consultas en beneficio de 423 mil personas de la tercera edad, tanto en centros de salud como en las Clínicas de Atención Geriátrica. El año pasado atendió a 19 mil 881 personas más con relación a 2017, a fin de elevar su calidad de vida, reducir la vulnerabilidad y propiciar la atención oportuna de sus padecimientos. A través de este programa se llevan a cabo acciones como la detección de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, dislipidemias, depresión, alteraciones de la memoria, incontinencia urinaria, síndrome de caídas, crecimiento prostático benigno (hiperplasia prostática) y riesgo de fracturas por osteoporosis. También, de manera permanente, busca la prevención mediante la aplicación de vacuna antineumocóccica, anti-influenza y toxoide tetánico diftérico. En el caso de las Clínicas de Atención Geriátrica, además de la atención médica general y de especialidad, también se otorgan servicios de nutrición, psicología, estudios de laboratorio y Rayos X, odontología, quiropráctica y acupuntura. Estas unidades funcionan como Centros de Día donde los adultos mayores reciben talleres de inclusión social como grupos de coro, clases de baile, risoterapia, alfabetización, manualidades y gerontogimnasia, con la meta de combatir uno de los principales enemigos del adulto mayor que es la depresión.

*****

Del 3 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (Cofepris) emitió resoluciones para más de 13 mil trámites relacionados con medicamentos y dispositivos médicos, de los cuales, más de seis mil corresponden a permisos de importación de medicamentos, dispositivos médicos y materias primas para su elaboración, no existiendo rezago en este tipo de trámites. Con estas acciones queda totalmente descartado algún riesgo de desabasto de medicamentos por rezago de trámites, asegura Cofepris. Afirma que desde el primer día de la actual administración, se puso en marcha un plan para garantizar el desarrollo de sus funciones sustantivas, que ha permitido aumentar la productividad y combatir un rezago de más de 22 mil trámites de diversos rubros que dejó la administración anterior, algunos de ellos ingresados en el año 2007. La institución reitera que cada caso se revisa y atiende oportunamente, ya que el objetivo es respetar los derechos de los usuarios de servicios, otorgando un trato igualitario y transparente, como lo ha hecho desde el inicio de la presente administración.

*****

La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta a personas de todas las edades, y se caracteriza por provocar crisis de forma recurrente que pueden durar entre unos segundos hasta varios minutos. Sus causas son múltiples genética, daño cerebral causado por lesiones prenatales o perinatales; anomalías congénitas o malformaciones cerebrales; traumatismos craneoencefálicos; accidentes cerebrovasculares; infecciones tales como las meningitis, encefalitis y neurocisticercosis y tumores cerebrales. En la mitad de los casos no se puede determinar su causa. Es uno de los trastornos neurológicos más comunes en el mundo y afecta a cerca de 50 millones de personas, de las cuales 5 millones viven en América Latina y el Caribe y actualmente, dos de cada tres países en el área no disponen de un programa o plan para la atención de las personas con esta enfermedad. Con el fin de ayudarlos a diseñar programas para detectar los casos y aumentar el acceso a un tratamiento apropiado para este trastorno, la Organización Panamericana de la Salud publicó recientemente El abordaje de la epilepsia desde el sector de la salud pública 2018. “Las personas que padecen epilepsia y no son tratadas sufren crisis de forma recurrente, algo que puede afectar sus estudios, su trabajo y su calidad de vida, así como la de sus seres queridos”, explica Claudina Cayetano, asesora regional en salud mental de la OPS. Sin embargo “con un diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, dieta saludable y minimizando las situaciones de estrés, hasta el 70% de los afectados pueden reducir las crisis y llevar una vida plena y activa”.

elros05.2000@gmail.com