Armando Palomas regresa al Lunario para celebrar sus “Mil Setecientos”

Para este show, a celebrarse el 1 de marzo, contará con invitados, como Rubén Albarrán, de Café Tacvba, y Piro, de Ritmo Peligroso

Arturo Arellano

El compositor mexicano Armando Palomas se presentará el 1 de marzo de 2019 en el Lunario, del Auditorio Nacional, lo que será su actuación 1,700, una marca impensable para un músico independiente, con todo lo que implica recorrer de esta forma la República Mexicana. Es por ello que lo celebrará en grande teniendo como primeros invitados a Rubén Albarrán, de Café Tacvba, y Piro, de Ritmo Peligroso.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Armando Palomas declara que “haré mi celebración por 1,700 conciertos y será en un espacio importante como lo es el Lunario. Teniendo en cuenta que soy un cancionero desde mis juventudes, la tarea es de alguna manera tener un equilibrio entre mis excesos y mis canciones, para llegar a ser lo que siempre he querido: ser feliz. Recuerdo que ese concierto número uno fue con alguna remuneración en un barcito en Aguascalientes, me presenté como Armando Jiménez y la veladora, fueron alrededor de 70 personas, eran bastantes para un tipo que comenzaba. Llegué solito con mi guitarra y todo lo que me pagaron desapareció al día siguiente en una cantina” Recuerda que “no había redes sociales, lo que había eran las copias fotostáticas que sacábamos para pegar en las cabinas telefónicas ‘Entre botellas y canciones’ fue el nombre de aquel primer concierto”.

Asegura que “entre más vives más aprendes, a final de todo soy un tipo que me he dedicado a ver mi entorno y escribirlo. Todo se va transformando antes escribía canciones en un cuarto de adolescente para poder presentarme en escenarios bonitos y teatros, ahora mis canciones han llegado a muchas personas y que se las hayan apropiado es gratificante”.

Describe por otra parte “mis shows los comparo con una borrachera, puede empezar como una plática amable de convivencia, luego hechas desmadre te burlas hasta de ti mismo, la risa, el chacoteo y hasta llegar a cosas más profundas como el amor, la relación hombre, madrugada, mujer, bohemia, tequila y hasta la muerte. Hasta que terminas en una tremenda fiesta donde todo mundo está contento. Mis conciertos se tratan de eso, no llevo una línea en cuanto a género, ni humor, sino a que no sea algo aburrido. Conmigo vas de la risa al llanto y del amor a lo absurdo, soy un saltimbanqui del rock”.

Adelanta que el showen el Lunario “será una reunión de amigos. El asunto de Piro es que aunque tenemos poco de conocernos hicimos clickpronto, me invitó a Vive Latino con Ritmo Peligroso y se dio una relación musical armoniosa. Rubén Albarrán es un tipo que tiene jugadas en común conmigo, conocemos la lealtad y el agradecimiento, él era un artista que no podía faltar, además agradezco su disposición. José Cruz ya es de casa ha tocado conmigo antes en Lunario y en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. Muñecode Nana Pancha quiso ser parte de la fiesta y est bien porque faltaba algo del ska”.

Armando Palomas se presentará este 1 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional.