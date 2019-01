No todo es huachicoleo, también hay trata

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Al inicio de semana se detuvo a un funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde muchos “revolucionarios” se forjaron en sus aulas y ahora, resulta que es tal la descomposición que existe desde hace algunos años y por las administraciones que han preferido dejar a un grupito al mando de la UAG para no tener problemas, pues resulta que, ese funcionario, que tenía acceso a los kardex de los alumnos y conociendo sus calificaciones y sus datos personales se dedicaba a chantajear a las jovencitas y con amenazas las tuvieron recluidas en casas no de seguridad, sino de prostitución, y para ello, las drogaban y les tomaban videos pornográficos para mantenerlas atadas a esa explotación y mire usted que de pronto una de las chicas logra escapar y da aviso a las autoridades y, aunque usted no lo crea, pues le hicieron caso, a lo mejor, porque ese funcionario y la banda a la que pertenece, no daban su moche a los policías y rescataron a varias chicas y, de pronto, como por un “milagro”, los sabuesos, comienzan a entender sobre el asesinato y desaparición de otra chica, curiosamente, de la facultad donde este tipejo operaba, ahora, claro está, esperemos que los jueces no lo liberen, porque empiecen algunas manifestaciones de universitarios movidos por los padrotes para demandar la libertad del detenido, bueno, es la costumbrita en Guerrero… y les da resultados.

También hemos contado que en varias universidades privadas, abusando de las chicas a las que sus padres no les pueden mandar todo el dinero que se quisiera en esos centros de estudio para comprar ropa de marca y de moda, o para ir a las pachangas de los juniors de la clase o de los cuates de los niños bien, pues hay grupos que se dedican a manejar a chicas como acompañantes de viajeros o bien, directamente, a la prostitución, y como nadie quiere quemarse por ello, los mismos funcionarios y dueños de esos centros impiden las investigaciones, en algunos casos, podríamos decir que hasta las fomentan, porque sirven como acompañantes de viejos que son los accionistas o mecenas de esos centros, lo mismo sucede en las universidades públicas, ya hemos comentado muchas veces que en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, hay un grupo manipulado por los ex rectores y funcionarios de la universidad, que controlan a los porros, y ellos a su vez, el tráfico de drogas, armas, cobros de piso, control estudiantil, venta de calificaciones, becas y, claro, la prostitución, pero cuando decimos esto y demandan pruebas en vez de investigar, lo que sucede pues es que le hacen al “tío Lolo”, y las acciones siguen escalofriantes en ese centro de estudios, al igual que en otros y como hemos visto en la UNAM, sigue el control de grupos que manejan las drogas y con ellas ligan la trata y la explotación con el cobro de piso y otros eventos no tan deportivos ni tan “robolucionarios” y, lo curioso es que las autoridades no investigan porque no quieren que se generen conflictos estudiantiles, aunque los que en realidad sufren por ello son los propios estudiantes, maestros y trabajadores que están a merced de los grupos del hampa y por eso muchos directores y rectores prefieren mantener el control de sus centros de estudio por medio de los grupos de porros y, como gozan de impunidad y de protección, se convierten en los grupos mafiosos que aterrorizan a los centros de estudio y ahora, en algunos casos, me comentan, que cada vez que los jóvenes cobran la beca, esos porros les exigen una mochada para la “protección”…Todo esto es, sin duda, la mejor muestra de lo que genera la corrupción y así entramos de lleno a lo que ahora se descubre como la estafa maestra, donde los funcionarios públicos desviaron millones de pesos vía contratos con centros de estudio oficiales y privados, y ahora, nadie sabe dónde quedó la bolita, eso sí, mucho escándalo y pocos detenidos y en tales condiciones la gente se pregunta si es el mejor camino el de dejarles en la impunidad para no generarse más problemas en el desarrollo del poder, por esa razón, Fox, está como drogado, como loquito, como chachalaca, desquiciado y visiblemente encabronado en contra de AMLO, al que le tiene un odio jarocho de verdad jarocho, y Calderón, anda en campaña con su señora esposa para tener un partido familiar, al fin y al cabo que hasta la maestra lo tiene, al igual que existen en otros sitios partidos manejados por pandillas familiares o grupos de la familia política nacional que no deja de mamar del presupuesto, no huachicoleo, ellos tienen su propia mamila de donde siguen mamando los recursos del pueblo mexicano y, todo esto, no lo podrá negar AMLO, también es producto de sus cambios, porque anteriormente él, los definía: como la mafia del poder y ahora, los tiene como: los consejeros del poder, y así pues ni quién le entienda y por esa razón los maestros no dan clase, hacen paros, los curas no dan misa, andan persiguiendo chicos y chicas, los banqueros no prestan, roban, los empresarios no emprenden, venden del huachicol, los policías ya no vigilan, protegen a los hampones y, los soldados, le hacen de remoja exprima y tienda, de todo, como en el mercado, lo mismo vigilan que corretean malosos y ahora falta que los manden a investigar que sucede en el tráfico de blancas y de la prostitución infantil, juvenil y universitaria… pues también lo pueden hacer, no todo es huachicoleo en el país…

