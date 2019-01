Monreal, el calenturiento

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Predice para 2021 en Chihuahua, Morena y PAN; descarta al PRI

Ricardo Monreal, seguro con línea destapa a quiénes irán por Chihuahua, para las elecciones intermedias del 2021, apunta a dos morenistas, Cruz Pérez Cuéllar y Juan Carlos Loera y cuela a Gustavo Madero, senador, y a la alcaldesa Maru Campos Galván, del PAN. Al PRI, no le concede posibilidades.

Don Ricardo, no es buen visionario, cuando llegó a la a jefatura delegacional Cuauhtémoc, sus primeras palabras, fueron: “Voy por la capital del país”, aún no iniciaba y ya pensaba en el siguiente paso que llegaría tres años después.

En el momento, se enredó en el pleito y aún sigue con Martí Batres, que nadie ignora, que nomás no cuajan, en el Senado, quien también quería la ciudad, sonó fuerte Claudia Sheinbaum de quien no se dudó que ella sería la elegida.

Claudia, es una de las más cercanas de ya saben quién; en sus secretos están paso a paso los segundos pisos, ese fideicomiso que nadie conoce y que manejó como secretaria del Medio Ambiente, cuando le tocaba a César Buenrostro, de sello cardenista, era el titular de Obras y quedó fuera de la jugada.

Como sabemos, una vez que Monreal quedó sin posibilidades, hizo tremendo berrinche y se mantuvo en la indecisión en el qué hacer y hasta dónde llegar en su coraje público y en apariencia deshojaba la margarita, en tanto recibía ofertas de otros partidos y finalmente se hincó ante también ya saben quién.

Ahora, que está en su elemento con la libertad de expresión en su apogeo en el Senado, en las aún lejanas elecciones intermedias, are la puerta a la elección de 2021, en Chihuahua, gobernada por el inquieto Javier Corral, quien despacha desde el campo de golf y nada ha mostrado de las lindezas que ofreció en su campaña; se esperaba mucho de él, y hoy, es del montón.

Cuida bien de no hablar de la sucesión del 24, sabe que le molestaría al mero mero y que desde Palacio Nacional, le podrían mandar al refrigerador y navegará de muertito como lo hace al no tocar el tema de “Roma”, la película de moda que él, ayudado por sus gorilas de vía pública en Cuauhtémoc, suspendió el rodaje, y Cuarón, el héroe del filme, no lo puede ver ni en fotografíía. ¡Ah, qué Monreal!

