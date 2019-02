La CDMX, testigo del relanzamiento de Saucony Original Azura

El lanzamiento fue exclusivo de la Boutique Headquarter donde sólo 20 pares estuvieron disponibles de esta impresionante silueta, que te transporta a un mood retro

La Ciudad de México fue testigo del relanzamiento de una de las siluetas de la marca originaria de Pennsylvania Saucony Originals, estamos hablando de Azura, inicialmente lanzada en 1988 e inspirada en los corredores de aquella época.

Saucony Azura cuenta con materiales 100% orgánicos, micro-gamuza sintética y la original barra de rigidez torsional tallada en Kevlar* para una mayor estabilidad, así como su suela de carbono XT600 con patrón triangular en caucho que brinda una gran resistencia y tracción en cada paso.

El lanzamiento fue exclusivo de la Boutique Headquarter, ubicada en Colima 244, colonia Roma, donde sólo 20 pares estuvieron disponibles de esta impresionante silueta que te transporta a un mood retro.

Saucony animó el lanzamiento con un mundo iluminado de fondo y el característico triángulo de Azura presente en el patrón de su suela antiderrapante. ¿por qué un mundo? Hace referencia al material Kevlar que se encuentra en la construcción de la barra de rigidez torsional de la suela y que es utilizado en la industria aeroespacial por su ligereza y durabilidad.

Durante el evento de lanzamiento hubo bocadillos salados y dulces que corrieron a cargo de Álvaros Restaurante así como dos bebidas preparadas en exclusiva para Saucony Azura, las cuales fueron nombradas como “Run in the Mist” y “Run in the Sunset”, haciendo alusión a los colores blanco y amarillo de la silueta protagonista.

Mantente pendiente de los lanzamientos y eventos de la marca en Facebook, Instagram y Twitter (@sauconymx).