La Sociedad de Autores y Compositores de México y Yamaha firman convenio

Se trata de una colaboración para fortalecer la relación estratégica y comercial con los creadores mexicanos

Arturo Arellano

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y Yamaha México firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la relación estratégica con los creadores mexicanos. Es por lo anterior que representantes de ambas instituciones se dieron cita en las instalaciones de la SACM para realizar dicho acuerdo y adelantar las acciones que emprenderán en torno al mismo.

Al encuentro acudieron Roberto Cantoral, director general de la SACM; Armando Manzanero, presidente de la SACM; Alex Lora, compositor mexicano e Hirofumi Yamashita, presidente de Yamaha, todos llegaron al acuerdo de unir fuerzas a favor de todos los autores. “Realizaremos mínimo de tres a cuatro talleres al año en la SACM de parte de Yamaha, no sólo para estudiantes sino para todos los compositores mexicanos incluyendo la presentación de un nuevo instrumento que podrán probar para composición. El primero de ellos será en marzo y será justamente de composición demostrando que el instrumento maximiza el talento, porque el talento lo tienen ustedes, pero el instrumento debe ser ideal y los equipos adecuados para que realicen su trabajo”, dijo Cantoral.

Yamashita manifestó que Yamaha México cumplió 60 años en México y con ello muchas historias, nuestro principal objetivo es crear instrumentos adecuados y profesionales para que ustedes los talentosos puedan hacer esa música que nos conmueve y acompaña a lo largo de nuestras vidas. Tenemos más de cien años fabricando instrumentos y un ejemplo claro de nuestra colaboración con los mexicanos es la Trompeta mariachique diseñamos con el apoyo de los mejores músicos mexicanos de este género, quienes nos dieron recomendaciones para que sea ideal para interpretar la música regional de este país”.

En tanto, Armando Manzanero agradeció que “la empresa se fije en México, quiero recordar que el primer piano que tuve de mi propiedad lo compré en Yamaha cuando estaba en Izazaga y 20 de Noviembre en el Centro Histórico y lo pagué a meses. Cuando me volví más conocido y empecé a llevar mis canciones por el mundo me di cuenta de que Yamaha es como una mujer mexicana, quizá el comentario no agrade a muchos, pero la mujer mexicana a veces es maltratada y aguantan viajes, aguantan golpes y todo lo más difícil. Un día conecté en 220 un piano de 120 y se quemó, sólo le cambié el fusible y funcionó perfectamente. Es esencial tener un buen instrumento para poder crear más, porque cuando suena bonito un instrumento es una invitación a componer mejor y más bonito”.

Serán cuatro talleres por año arrancando en marzo y los alumnos que quieran tomar el taller deben tener conocimiento de la música y ser compositor para poder aprovechar las herramientas que se ofrecen en el mismo. Los socios de SACM tendrán descuentos en la adquisición de instrumentos Yamaha, desde una flauta escolar hasta consolas profesionales de sonido.

Armando Manzanero recordó que el primer piano que tuve de mi propiedad lo compré en Yamaha, cuando estaba en Izazaga y 20 de Noviembre en el Centro Histórico, y lo pagué a meses