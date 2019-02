Ha*Ash ofreció su sexto sold out en el Auditorio con su gira “100 años contigo”

Regalaron a sus fans una noche llena de sus éxitos del pop, baladas, y sorpresas, como la invitación especial de María José a cantar junto a ellas

Sorprendieron nuevamente a su público

Asael Grande

Después de cuatro conciertos con llenos totales en 2018, Ha*Ash regresó al Auditorio Nacional con dos fechas más de su exitosa gira “100 años contigo”, con la que también se ha presentado en España y diversos países de América, para promover su más reciente disco “30 de febrero” (2017), del cual ya han vendido millones de copias que les han dado Disco de Oro en EstadosUnidos y México.

Con estas fechas Ha*Ash sumó 15 conciertos en el Auditorio Nacional desde su primera visita a este recinto en 2009. Con 17 años de carrera, el dueto integrado por las hermanas Hanna y Ashley, regalaron a sus fans una noche llena de sus éxitos del pop, baladas, y sorpresas, como la invitación especial de María José a cantar junto a ellas.

El grupo Coastcity (integrados por Jean Rodríguez, hermano de Luis Fonsi, y Dany Flores, quienes pusieron el ritmo con alma caribeña con su tema “Pa la calle”. “Estés en donde estés”, “De dónde sacas eso?” y “Amor a medias”, fueron los temas con los que dio inicio la velada de Hanna y Ashley: “gracias por estar con nosotras, para Ashley, para mí, y para toda la familia de Ha*Ash, es un verdadero privilegio traer la gira 100 años contigo nuevamente al Auditorio Nacional, esta gira ha sido una de las más satisfactorias de toda nuestra carrera, eso es gracias a todos ustedes”, fueron las palabras de bienvenida de Hanna. Ashley también dio la bienvenida a los fans, que se dieron cita en el Coloso de Reforma: “estamos emocionadas, sin palabras, agradecidas por que estén todos ustedes aquí”.

La noche continúo con las canciones “Ojalá”, y “Sé que te vas”, para dar paso a un set acústico con los temas “Todo no fue suficiente/qué me faltó,” y “Destino y casualidad”. La sorpresa de la noche, fue anunciada por Ashley: “hemos tenido la gran fortuna de conocer a personas increíbles, y a través de los años, muchas de estas personas se han vuelto prácticamente como nuestra familia, y para esta siguiente canción, queremos invitar a una amiga que no solamente nos invitó a cantar en su disco, si no que nos dejó componerle esta siguiente canción, queremos invitar al escenario a María José”; la integrante de Kabah, interpretó junto a Ha*Ash Rosas, el tema “Rosas en mi almohada”: “estoy muy feliz de estar con ustedes, me siento contenta de ver cómo están hoy triunfando, llegando a tantos países, llegando a tantos corazones, el cariño de la gente se lo merecen de verdad, les mando todo mi amor”, expresó María José.

“Dos copas”, “Eso no va a suceder”, “¿Qué hago yo?”, “Adiós amor”, “No pasa nada”, “Te dejo en libertad”, “Ex de verdad”, “Odio amarte”, “100 años”, “Lo aprendí de ti”, “No te quiero nada”, “Perdón perdón”, y “30 de febrero”, fueron las canciones que sonaron durante la velada de Ha*Ash, que se convirtió en una noche llena de nostalgia, recuerdos, pero sobre todo, en uno de las mejores presentaciones de uno de los grupos referentes del pop latinoamericano.