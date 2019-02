Decepciona Maroon 5 en el medio tiempo del Super Bowl 53

El breve homenaje que le pidieron a la banda para Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, fue uno de los momentos más decaídos de la noche

Aseguran que su actuación no estuvo a la altura y que les quedó grande el escenario

Tachan de aburrido su espectáculo

A través de redes sociales la banda liderada por Adam Levine fue duramente criticada, pues afirman su participación en el medio tiempo de la edición 53 del Super Bowl no estuvo a la altura de lo que han mostrado otros artistas. Además el breve homenaje que le pidieron a la banda para Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, fue uno de los momentos más decepcionantes de la noche.

El show de medio tiempo fue a cargo de Maroon 5, que puso a bailar a miles de aficionados en el Mercedes-Benz Superdome, el cual estuvo lleno de luces y fuegos artificiales.

El grupo estadounidense cantó los temas “Harder to Breathe”, “This Love”, “Girl Like You”, “She Will be Loved”, “Sugar” y “Moves Like Jagger”. El escenario también lo compartieron con los raperos Travis Scott y Big Boi.

El vocalista de la banda, Adam Levine bajó del escenario para convivir con algunos fanáticos. Al final se quitó la camiseta y concluyó el show junto a los cantantes de hip-hop.

Más de 100 millones de personas vieron el Super Bowl 53, el espectáculo de televisión más grande del año, en esta ocasión se llevó a cabo una edición más del Super Bowl en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en donde se enfrentaron los Patriotas contra los Carneros.