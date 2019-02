La cúpula militar, ante senadores

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No hay antecedentes del encuentro en sesión pública de la tarde del viernes entre José Rafael Ojeda, Luis Crescencio Sandoval y Alfonso Durazo, titulares de Marina, Defensa y Seguridad con senadores.

Se trataba así de convencer a las reacias bancadas de la oposición, y lograr así el porcentaje de votos que junto a los de Morena, PES y PT den mayoría calificada para modificar la Constitución a fin de crear la Guardia Nacional.

Y de paso “acabar con el mito” de que esa guardia significaría la militarización del país.

Un argumento, afirmó el secretario de Marina, que proviene de una visión alimentada por sectores y personajes políticos, con fuertes influencias en medios de comunicación.

El almirante Ojeda Durán indicó que insistir en esta idea, es por demás ofensivo para las Fuerzas Armadas, que han estado durante más de 10 años en forma ilegal en las calles del país en defensa de la ciudadanía, combatiendo a la delincuencia organizada sin tener ni red ni protección legal, y sin que eso haya significado hasta hoy la militarización de la vida y las instituciones nacionales.

Frente a la debilidad de las corporaciones policiales locales, penetradas muchas por la delincuencia –dijo–, las Fuerzas Armadas aportarán no sólo personal y material, estructura y adiestramiento, sino disciplina, profesionalismo, valores y una estructura logística sólida; además del más amplio reconocimiento social, para contar con un cuerpo policial profesional, disciplinado y con elevados valores al servicio de la seguridad.

Los ejes de este proyecto son Policía Militar y Naval, en conjunto con la Policía Federal, explicó.

Eso para hacer realidad una Guardia Nacional que sea el pilar para recuperar la paz en México, afirmó.

“No tengan duda, la Guardia Nacional será motivo de orgullo nacional, en mediano plazo. Sus integrantes se educarán bajo preceptos constitucionales, así como leyes y reglamentos y bandos civiles; es decir, en un régimen de disciplina militarizada y profesionalización policial”, subrayó.

El apego a los derechos humanos fue destacado por Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa.

Al final todos quedaron satisfechos tanto los titulares de Marina, Defensa y Seguridad como los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, presidida por el morenista Óscar Eduardo Ramírez.

Ahora sólo falta que eso se vea reflejado en la aprobación de la minuta que crea la Guardia Nacional.

No hay casualidades

Hacia fines de la semana corrieron profusamente por redes sociales una serie de fotos supuestamente tomadas “casualmente” en calles y establecimientos de Madrid, España, del ex presidente Enrique Peña Nieto con la modelo potosina Tania Ruiz Eichelmann.

A pesar de que ninguna de las imágenes mostrara siquiera un arrumaco o una pose tomados de la mano o abrazados, los textos que acompañaron a las fotos hablaron de un tórrido romance.

No pasó mucho tiempo sin que aparecieran otras muchas fotos de ella y más datos de su perfil que narran que cuenta con 31 años y un hijo de una relación con un empresario.

La modelo es bellísima. Confirma el buen gusto del ex presidente. Y una proclividad a involucrarse con mujeres o del espectáculo, o de los medios.

En fin. Fotos y mensajes anunciaron en los hechos la separación y casi seguro divorcio del mexiquense con la actriz Angélica Rivera quien, afirman medios del espectáculo, ya emigró junto a sus hijas a alguna parte de Estados Unidos.

Hasta aquí todo es chisme

Pero de lo que nadie habló fue de que, por esos mismos días, en Granada, España, aparecieron también el ex presidente Carlos Salinas acompañado por su sobrina Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidenta en turno del PRI.

Granada, además de un sitio urbanístico estupendo, y de las pinturas de El Greco, no está lejos de Madrid.

Si usted medita, finales de enero es el peor tiempo para hacer turismo por Europa, porque las bajas temperaturas, los aires y la nieve convierten cualquier paseo en un suplicio.

¿Qué andaban haciendo Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas y Claudia Ruiz Massieu Salinas en España y en ese escenario meteorológico donde hubo días de nieve sobre los 70 centímetros de altura y 17 grados centígrados bajo cero?

A ver a ver, adivine Usted…

Insisto: dos ex presidentes de la República del mismo partido y la presidenta de ese partido.

No sé si me equivoco, pero a mí lo de la modelo se me hizo un engaño mediático, para no ver más allá.

Venezuela, sin regreso

Todo indica que Nicolás Maduro optó por el camino largo y más riesgoso para su vida.

Durante el sábado los ciudadanos no solo volvieron a tomar masivamente las calles de casi todas las ciudades venezolanas y de muchas otras en el mundo, sino que los gobiernos de unos 60 países, especialmente los europeos, anunciaron su reconocimiento a la presidencia temporal de Juan Guaidó, líder del congreso.

Así, en apenas unos 10 días, el presidente interino se consolida como la opción del cambio y la recuperación de la democracia en Venezuela.

Y en apoyo de esa perspectiva Donald Trump escaló su presión al señalar que una intervención armada de EU no está descartada en Venezuela.

El reconocimiento de Guaidó por parte de tal cantidad de gobiernos, significa en los hechos la intervención de cuentas y bienes venezolanos en esos países, y su reorientación hacia el gobierno interino.

Además de apoyos no especificados, por ejemplo de información de inteligencia, quizá de armamento, de ayuda económica, médica, de alimentos y otros bienes o servicios.

Ya Guaidó habla de que llegarán alimentos y medicinas por tierra desde Colombia y Brasil. Si lo logra, habrá minado mortalmente al régimen chavista encabezado por Maduro.

Seguro que Maduro intentará interceptar eso. Y ello podría generar la chispa de una incipiente guerra civil. O de una abierta guerra regional.

El contexto no pinta nada bien.

