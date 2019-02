Otorga Instituto de la Defensoría Pública asesoría a internos del penal de Barrientos

Atienden en cada visita a alrededor de 400 internos

Tlalnepantla, Méx.- La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), recorre los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social ubicados en territorio mexiquense para brindar asesoría jurídica a internos.

Juan Antonio Flores, Director Regional Zona Nororiente del IDP del Estado de México, subrayó que estas jornadas tienen por objetivo proporcionar a la población en general, procesados y sentenciados, todo tipo de información acerca de sus derechos como puede ser la libertad anticipada o la libertad bajo caución.

A mujeres y hombres privados de su libertad, se les orienta y da asesoría sobre cada asunto en particular, indicando los derechos y beneficios a los que pueden acceder de conformidad a lo establecido en la ley nacional de ejecución penal.

“El Instituto de la Defensoría Pública está pendiente de todo aquello que suceda con los sentenciados, recordemos que aun cuando ellos han tenido algún tipo de sanción de carácter penal específicamente de pena privativa de libertad, pues ellos también gozan de derechos, por el hecho precisamente de ser parte de una sociedad, tienen derecho a que se les proteja cualquier situación que pudiera ver afectada esa esfera jurídica que son los derechos humanos”, indicó.

Precisó que durante las visitas se imparten además asesorías en materia civil y familiar. Estas jornadas se llevan a cabo mensualmente beneficiando a alrededor de 400 internos por visita. En esta ocasión, correspondió a la región Nororiente, específicamente a los distritos judiciales de Tlalnepantla, Cuautitlán y Zumpango.

“Se ha visto una actitud positiva, una recepción que les da a ellos seguridad que van a contar con todos los elementos necesarios que si tienen algún beneficio ellos estén seguros que lo van a obtener en cuanto sea emitido el auto correspondiente por parte del juzgado de ejecución de pena”, explicó el servidor público.

Abraham “N”, interno del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla “Juan Fernández Albarrán”, conocido como “Barrientos”, reconoció la importancia de estas asesorías.

“Hay muchas personas que alcanzan beneficios o que en realidad pueden salir, pero no lo saben porque no tienen información respecto a las leyes o de orientación sobre su problema. Por mi tipo de sentencia y que llevo compurgado yo busco una libertad anticipada entonces a mí se me pide el pago de la multa, que la parte acusadora no tenga ningún inconveniente en que yo vuelva a mi reinserción dentro de la sociedad, que tenga buena conducta dentro del penal, que tenga actividades y que las desarrolle al 100 por ciento”, señaló.

Con estas acciones se garantizan los derechos humanos de los internos y se proporciona la atención necesaria para que puedan reintegrarse positivamente a su núcleo social y familiar, inhibiendo la reproducción de conductas delictivas.

El IDP pone a disposición de la población sus números de asesoría 0172-2280-4484 y terminación 8613, así como el correo electrónico defensoria.publica@edomex.gob.mx.