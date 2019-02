Yuri y Pandora llegan al Auditorio Nacional

El concierto sin precedentes y lleno de sorpresas, se llevará a cabo el 8 de marzo

Arturo Arellano

Las voces que han emocionado a generaciones con sus románticas interpretaciones, carisma, sencillez y encanto natural sobre el escenario, se reunirán por primera vez en México. Yuri y Pandora con más de 30 años de carrera y vivencias ofrecerán un espectáculo de poco más de dos horas el 8 de marzo en el Auditorio Nacional.

En rueda de prensa, las cuatro bellas mujeres adelantaron que la nostalgia es el marco de este show, cantamos temas de Yuri y de Pandora, pero más que eso ya son canciones de la gente, canciones que hicieron suyas. Cantamos solas, cantamos juntas, canciones de todas y algunas del repertorio popular mexicano. Si bien la columna vertebral es el show de Estados Unidos, si aumentamos cosas y sorpresas que dejaremos en sorpresa, porque si lo decimos ya no es igual”, dijo Mayte Lascurain.

Yuri añade que “es muy significativo que el show sea en este día tan especial (Día de la Mujer) la generación ochentera es muy especial para las mujeres en la música, porque nos mantenemos vigentes y haciendo música, igual de alegres, entusiastas, proponiendo cosas para nuestros discos, ya sea juntas o separadas. Nos gusta tener ese empoderamiento de decirle a las chicas de 50 años, vamos hacia adelante porque tu vida sigue, aún no eres una viejita”. Y en ese mismo tenor enfatiza en que “Veo a una Cheer, una Madonna, que están más ruquitas que nosotras y ahí están con ese empoderamiento, porque de eso se trata, de no quedarse en casa tomando su lechita y chopeando, sino de ser mujeres que vamos con todo a cualquier parte y eso lo van a ver en el Auditorio”.

Sobre el haberse reunido con Pandora luego de haber tenido una gira con Lupita D’Alessio, Yuri comentó “mucho tiene que ver el temperamento de las personas, con Lupita fue un placer, porque ella es la maestra, ella es fuerte, yo soy fuerte y nos la llevamos bien, jamás hubo un pleito, somos mujeres pensantes y maduras como para andar peleando. Estas viejas (Pandora) están igual de locas que yo y a ellas las conozco más que a Lupita, porque viajábamos juntas en los ochentas, hicimos videos de Navidad, pasamos mucho tiempo juntas, entonces ha sido más fácil”, dijo, a lo que Isabel Lascurain agregó: “Nosotras en Pandora aprendemos a convivir desde siempre, cosa que es más fácil. De una u otra manera con más de 30 años de carrera, sabes que debes ceder, ser paciente, que no todo lo que tú piensas es lo mejor, ni todas las canciones que quieres van a quedar. Nosotras estamos convencidas de que si una no brilla en el escenario algo malo pasa. Entonces hacemos algo para que todas brillen, si una sola no lo hace, entonces el show no será exitoso”,

Yuri asegura: “todas aprendemos de todas, el género que básicamente cantamos en este show es la balada, porque las cuatro somos baladistas de corazón y además de la música mexicana. Normalmente en mi show no meto música mexicana, pero Pandora sí lo hace y yo quise también, de modo que hacemos un homenaje a Juan Gabriel, espectacular. En el tema de los vestuarios Fernanda Meade comenta “no nos vemos en la ropa de Yuri cada quien tiene su estilo. Ella tiene mucho brillo y espectacularidad, nosotras somos más mesuradas, por lo que ella ha tenido que ceder un poco en el tema de los vestuarios”, concluyen, dejando claro que esta gira fluye de manera armoniosa entre todas para beneplácito del público.