Todo listo para celebrar en grande los 10 años de “Mentiras” en el Auditorio

Alicia Paola, quien da vida a “Dulce”, “Yuri” y “Daniela”, desde hace más de un año y que en entrevista para DIARIOIMAGEN, nos cuenta todo sobre el festejo

Este 6 de febrero el musical celebrará en grande sus más de 3 mil 500 representaciones, con función en el Coloso de Reforma

Arturo Arellano

El elenco del musical “Mentiras” se encuentra listo para celebrar en grande su décimo aniversario con una función especial el 6 de febrero en el Auditorio Nacional. A ésta llegará el elenco actual de la obra, pero teniendo como invitados a muchos de los que han pasado por este proyecto al que consideran una escuela de actuación, dado que la mayoría de sus actrices se embarcan a la aventura para interpretar a más de un personaje como lo es el caso de una de las recién llegadas Alicia Paola, quien da vida a Dulce, Yuri y Daniela, desde hace más de un año y que en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos cuenta todo sobre el festejo.

“Llegar a 3 mil 500 representaciones de manera ininterrumpida en 10 años, no es nada fácil para una obra musical original hecha en México, y eso es lo que realmente celebramos que es un éxito mexicano. Se va a festejar un récord histórico, una cantidad de funciones que no había sucedido antes en el país de parte de un musical. La función especial se hará en el Auditorio con 24 artistas confirmados, más invitados especiales que van a cantar en el mega mix del final que ahora es extendido, precisamente para que pudiera participar más gente, seremos un total de 41 personas”.

Describe que “entré a la obra encarnando a Dulce, pero he hecho a Yuriy Daniela, en el caso de este festejo voy con Dulce a quien también hará Lola Cortés y Lety López. Es un elenco múltiple, lo que se hace es dividir las escenas e igual las intervenciones chiquitas, decidimos quién va en cada una y así nos vamos turnando en el escenario con un mismo personaje”. Se dice “sorprendida desde que entré por el fenómeno que representa ‘Mentiras’ y lo que la gente quiere el musical con cada uno de sus personajes. Estaba nerviosa porque los fans siempre están a la expectativa de quien llega, pero al mismo tiempo son apapachadores, se hace una gran familia de gente que lo que los une es el amor por este musical”.

Asimismo, asegura “todas estamos de acuerdo en que ‘Mentiras’ es una gran escuela, hacer varios personajes en un mismo proyecto ya es un gran reto, hoy te toca uno, mañana otro. Es un reto a la concentración, no automatizar nada, porque se te puede ir la onda. Incluso, en funciones especiales se inventan cosas nuevas como en el Día de los Inocentes o el Día de Muertos, se hace una gran clase de improvisación”.

Sobre el futuro de la puesta en escena dice “Para todos es un misterio, no sabemos cuándo se acabe, no nos han dicho nada, ni siquiera primera llamada de advertencia, después del Auditorio Nacional hay una gira por Estados Unidos en la que va Angélica Vale, Lety López, Lorena de la Garza, Dalilah Polanco y Lenny de la Rosa, hay varias ciudades pactadas es una prueba si les va bien estas giras van a continuar”. En tanto, sobre ‘Mentiras’ el concierto aclara “son proyectos diferentes, las dos cosas fueron escritas por López Velarde, pero el musical es producido por Mejor Teatro y el concierto lo produjo Bobo Producciones, entonces no sé qué vaya a suceder con el concierto”.

Finalmente, la función en Auditorio Nacional dice “los invitados van a ser actores que estuvieron en el musical. Gente que ha pasado por aquí como Paloma Cordero, Crisanta que estuvo desde el principio Carmen Saraí, Mau Salas, Andy Zuno. Angélica Vale, Lolita Cortés, Kika Edgar, Dalilah Polanco, Lorena de la Garza, Tatiana, Gloria Aura, Lety López, Marta Fernanda, Ana Cecilia Anzaldúa, Majo Pérez, Paola Gómez, María Chacón, Georgina Levín, Reyna López, Gaby Albo, Majo Medellín y Mary Francis Reyes”.

