“El diccionario” celebra al intelecto femenino

La puesta en escena, que se presenta de jueves a domingo en la Sala Hector Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro, cuenta la vida de la bibliotecaria y grafóloga María Moliner, investigadora autodidacta durante el franquismo, que cuestionó con valentía a la Real Academia Española

La entrada es gratuita

Arturo Arellano

“El diccionario” es una historia biográfica que cuenta la vida de la bibliotecaria y grafóloga María Moliner, investigadora autodidacta durante el franquismo, que cuestionó con valentía a la Real Academia Española que jamás le reconoció como académica. La entrada es gratuita y se presenta en la sala Héctor Mendoza con funciones de jueves a domingo al menos hasta el 3 de marzo.

Durante una plática para las páginas de DIARIO IMAGEN, Luisa Huertas, quien da vida a Moliner describe que “esta obra se estrenó hace dos años y está dentro del repertorio de la Compañía Nacional de Teatro, la obra habla sobre la vida de una extraordinaria mujer intelectual y la importancia que tiene hasta la fecha el diccionario que realizó por sí misma, cuando no existía tecnología, ni todas las herramientas con las que contamos hoy en día. Ella colaboró con la lucha de la República y no se refugió como otros en México u otros países, firme se quedó en España y su manera de contribuir al pueblo español fue hacer el diccionario, pues decía que la cultura y palabra son del pueblo”. Ante los cambios que ha sufrido nuestro lenguaje declara que “el lenguaje es un ser vivo que se va moviendo por épocas, modas y una gran serie de cuestiones, pero las palabras como tales que nombran a las cosas originalmente seguirán siempre. Cuando pensamos en que hay millones de hispanoparlantes y si realmente te quieres comunicar con un chileno o argentino, tendrás que usar las palabras reales del español, las originales”.

Lamenta que el lenguaje se ha limitado mucho “porque ha dejado de haber riqueza en el vocabulario, incluso en la clase política y los maestros, tienen una riqueza de lenguaje bastante pobre, de este modo se reduce el número de palabras que usamos y eso sí debemos cambiarlo. “El diccionario” es un mundo al que toda la gente puede acceder, dado que hoy están en internet, hay que verlos y aprender qué significan las palabras, por qué se dicen así, cuál es su origen, es entretenido a mí me divertía desde que era niña porque una palabra me llevaba a querer conocer otra” En este sentido “la obra de teatro contextualiza la vida de esta mujer que realmente es admirable, va de una época a otra, hay mucho sentido del humor, porque ella era aguda. María tuvo que padecer el no ser nombrada miembro de la Real Academia de la Lengua Española, porque era mujer, por ese simple hecho y además la cuestión política, pero más la discriminación a la mujer con la dictadura de Franco, a la mujer no se le consideraba capaz intelectualmente y en esta obra celebramos que Moliner demostró lo contrario”.

Así la importancia de que este personaje “Rescata la forma en que una mujer demostró su punto sin propaganda, sin discurso o enfrentamientos, pero sí con trabajo concreto, le dio una cachetada con guante blanco no nada más al gobierno franquista sino a toda la Real Academia de la Lengua. Además tenía hijos y a su marido a quien quería y admiraba.

Superó ese reto de tener una familia, superó el machismo imperante en la sociedad y dejó claro que cuando una mujer se apasiona puede lograr lo que quiera”.