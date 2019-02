PRI, PAN, MC y PRD obligan a AMLO a modificar propuesta de Guardia Nacional

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal fue el encargado ayer de enviar el mensaje a la oposición en el Senado, esa que tiene empantanada la minuta de la creación de la Guardia Nacional:

“… hay la intención del Grupo Parlamentario (de Morena) de modificar la minuta, y en nuestro derecho de revisión como Cámara revisora, reenviárselas a la Cámara de Diputados”.

Eso significa que el partido en el poder, ese que no se mueve ni un milímetro si su jefe máximo no se lo indica, estaría dispuesto a introducir algunos de los cambios que la oposición en el Senado -PAN. PRI, MC y PRD- pide para construir la mayoría calificada de 2 tercios, para destrabar la creación de la Guardia Nacional.

La oposición senatorial exige, para aportar los votos que requiere la mayoría calificada, que el control absoluto de esa Guardia Nacional esté en manos de civiles y no de militares.

Ayer Monreal, quién en los 15 días anteriores hizo lo imposible por impulsar un período extraordinario para aprobar la minuta de la creación de esa Guardia Nacional tal como la propuso el presidente López Obrador, insistió:

“En el tema de la Guardia Nacional, sí, hay la intención de intensificar y hay la intención de lograr lo más rápido posible aprobar la reforma que puede, incluso, modificar el contenido de la minuta enviada por la Cámara (de Diputados), y esto implicaría la devolución por la vía del ejercicio de revisión que tenemos derecho los senadores como Cámara revisora… No hay dificultad”.

El coordinador de la mayoría senatorial de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política –puente indudable de negociación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la oposición en el Congreso–, salió a dar conferencia de prensa en día festivo, de puente, cuando nadie en el sector público trabajó, sólo para advertir que el principal tema a resolver y con urgencia para su bancada –y para el presidente López Obrador por supuesto–, es el de la creación de la Guardia Nacional.

De la urgencia e importancia que significan para AMLO y su gobierno la aprobación de la Guardia Nacional, hablan las comparecencias la tarde del viernes pasado de los titulares de Marina, Defensa y Seguridad, José Rafael Ojeda, Luis Crescencio Sandoval y Alfonso Durazo ante los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.

Una comparecencia inédita

Donde además los secretarios de Marina y Defensa no se anduvieron por las ramas y reclamaron a los senadores de la oposición, es decir a los del PRI, PAN y PRD y MC que no se le de prioridad a la creación de esa Guardia Nacional.

Tres fueron los reclamos puntuales de los máximos jefes militares a los senadores:

“Nosotros ponemos los muertos”, “es una guerra que no estábamos preparados para enfrentar, sin embargo, la afrontamos”, y cuando indicaron que era una ofensa absoluta que los senadores no aprobaran la minuta correspondiente aludiendo que se quería militarizar al país. “Nosotros no queremos militarizar al país”, subrayó indignado el titular de Marina.

Sin embargo los opositores no modificaron sus reclamos y su oposición a dar los votos que se requieren para la mayoría calificada.

Ayer Monreal indicó que

“Esta semana habré de intensificar las reuniones, estos días estaré en eso… Sí es un proceso largo, y esta semana intensificaremos las reuniones con los grupos parlamentarios y con los senadores para intentar lograr construir la mayoría calificada… estamos construyéndola, por una parte en la comisión dictaminadora, y por otra parte directamente con los coordinadores de grupos parlamentarios”, indicó.

Tan complicada ve la tarea de la concertación, que no se atrevió a siquiera señalar una fecha probable para la aprobación de la minuta de la Guardia Nacional.

“… voy a intentar ordenar bien mis pláticas con ellos (los coordinadores de la oposición: Miguel Ángel Osorio Chong del PRI; Miguel Ángel Mancera del PRD; Dante Delgado de MC y Mauricio Kuri, del PAN), y tratar, de manera coordinada y consensuada, tratar los temas y someterlos a la votación del Pleno en las próximas semanas”.

Sólo para precisar el tamaño de la negociación a la que se enfrenta, Monreal enumeró:

“… son tres los temas prioritarios que nos ocupan: Guardia Nacional, reforma educativa y nombramientos de embajadores, cónsules, ministra de la Corte, Tribunal Electoral, Salas Regionales, Comisión Reguladora de Energía y otras.

“Tenemos, pues, tres asuntos prioritarios. Sin descuidar despenalización del uso de la mariguana, Ley de Confianza Ciudadana, modificaciones al Código Sustantivo, modificaciones a la Ley de… bueno, tenemos varias leyes, pero a la Ley en materia Electoral también tenemos unas cosas pendientes, mínimas…

“Tendríamos alrededor de 26 leyes por aprobar, nombramientos y leyes; 26 más las que se acumulen por la propuesta y petición de los partidos. Entonces, es nuestra prioridad”.

Y por si no fuese suficiente, comentó que trabaja en la elaboración de un documento titulado “Mitos y realidades de lo que es la Guardia Nacional”, “en donde abordo qué es lo que pudiéramos rescatar de la minuta de la Cámara de Diputados”.

Es decir, que está pensando en que las modificaciones impulsadas por la oposición y aceptadas por Morena-AMLO pudieran plantear una reestructuración a fondo del proyecto original enviado por López Obrador al Congreso.

Plenaria

En medio de todo lo anterior, y para atender al reclamo hecho por la secretaria de Gobernación, la ex magistrada Olga Sánchez Cordero, quien la semana pasada dijo a los diputados que deberían coordinarse mejor con el gabinete de AMLO, los senadores de Morena realizarán una Plenaria mañana miércoles 6.

Y justamente abrirán sus trabajos con la intervención de la titular de Gobernación a quien le seguirá el secretario de Seguridad, el sonorense Alfonso Durazo.

Y durante el día tendrán encuentros con la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; el fiscal General, Alejandro Gertz Manero; con Graciela Márquez, secretaria de Economía; con Esteban Moctezuma, titular de Educación; con la subsecretaria de Salud Cristina Laurel; con María Luisa Albores, titular de Bienestar y cerrarán el día con una clausura magna.

Y como mañana miércoles los de Morena estarán en eso, entonces corrieron las sesiones semanales del Senado para jueves y viernes.

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa