Beni Barbagallo, un rostro inconfundible del modelaje

El además empresario italiano busca sobresalir para poder ser imagen de importantes marcas de ropa y fragancias

Actualmente reside en Miami

Arturo Arellano

Beni Barbagallo es un talentoso empresario italiano, que descubrió su potencial dentro del modelaje a muy temprana edad “casi de casualidad”, no obstante, esta casualidad le ha llevado a posicionarse como uno de los rostros del modelaje con mayor potencial en la industria, donde si bien, continúa trabajando duro para catapultar su carrera, ya tiene un buen camino labrado. Benedetto actualmente reside en Miami, donde pretende convertirse en la imagen de importantes marcas de ropa o fragancias.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, nos cuenta “Soy italiano, nací en Sicilia, en Palermo y me crié en Milano, Italia; a partir de los 20 años empecé a viajar por otros países de Europa y siempre junté el modelaje con mi trabajo fijo que es la hotelería, donde soy mánager, siempre tratando de dar lo mejor a cada ciudad donde llego.

Siempre pensé que el modelaje sería un hobby, hasta que me ofrecieron hacer un portafolio de fotos y acepté, básicamente empecé mi carrera por juego, aunque siempre me gustó la fotografía, las poses, los shootings, nunca creí llegar a donde estoy”.

Añade que “en este momento estoy viviendo en Miami, Florida, he conseguido bastante trabajo de modelo, pero jamás consistente, dado que hay mucha competencia, la belleza sobra en este lado del mundo, tanto de hombres, como de mujeres, de modo que siempre es complicado conseguir algo más grande e importante, No obstante, no bajo la guardia y continúo trabajando hasta conseguir mis objetivos”. En ese tema destaca “mi objetivo es alcanzar otro peldaño, no soy actor, aunque sí lo he hecho, de modo que mi sueño es ser testigo o testimonio de algún producto importante, perfumes, ropa, algo de ese tipo, los italianos somos conocidos por la ropa clásica, tenemos un estilo inconfundible, me gustaría ser rostro de algún tipo de ropa y si es posible actuar, también lo haría”.

Beni reconoce “no he tenido una oportunidad tan importante, aunque he vestido ya ropa de segunda fase, me encantaría superarme en ese sentido, por lo cual me sigo preparando, muchas veces la gente no sabe a conciencia de que se trata ser modelo, pero hay cursos para aprender a serlo, se hacen rutinas rigurosas de ejercicio y de alimentación, aunque también hay un don nato, como quien nace para la música. No todo mundo puede ser modelo, hay que tener confianza ante la cámara y ofrecer tu personalidad con seguridad.”. Agrega en ese sentido que “Mi estilo es lo que me hace diferente al resto de los modelos y el ser italiano, sobre todo en Miami donde la ola latina es muy fuerte, casi no hay modelos con mi perfil. De pronto se me podría preferir porque casi no hay europeos”.

Con 39 años de edad segura “El modelaje no tiene edad, se puede extender a edad más avanzada, solo evolucionas porque tienes un look que defender. En mi caso vuelvo a la carga con toda mi energía, en el sentido de que había dejado el modelaje, pero ya estoy volviendo con más ganas y entusiasmo que antes. Viajar siempre es lindo, nunca estuve en México pero sería una buena excusa para poder trabajar con marcas de este país”. Concluye. A Benny Barbagallo se le puede encontrar en todas las redes sociales como @BeniBarbagallo