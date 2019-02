Periodistas, cada vez en mayor riesgo

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El diputado constituyente, Bernardo Bátiz, destacó ayer la trascendencia de la Constitución Mexicana de 1917, “no solo para México, sino para el mundo entero”.

Hoy, dijo, estamos en un momento crucial, en un momento en el que el futuro de este país, de esta patria, de esta nación, está en juego.

En su posicionamiento con motivo del Aniversario 102 de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y del Segundo Aniversario de la Publicación de la Constitución de la Ciudad de México, Destacó que este acontecimiento tenemos que celebrarlo con los pies en la tierra; las constituciones dicen cómo deben ser las cosas y nosotros, en la vida diaria, en vida política, como ciudadanos, como militantes de partidos o de grupos sociales, somos los que hacemos realidad las leyes.

¿Qué celebramos de la Constitución de 1917?

Los derechos sociales, que son una incorporación al mundo constitucional que le debemos a los constituyentes del 17, derechos a los trabajadores de la ciudad y a los trabajadores del campo, garantías sociales a los consumidores, a los trabajadores, a los obreros, a los campesinos…

Además la educación laica, gratuita, democrática, el artículo 3° Constitucional con sus diversos cambios fue afinando un concepto, una definición, no sólo de educación, una especie de declaración de principios de la nueva estructura del Estado Mexicano; educación democrática, popular, laica, gratuita, el reconocimiento y esto es fundamental, de que la economía no está formada exclusivamente por las áreas públicas y privadas de la economía, que hay un sector social de la economía que durante 30 años recientes ha sido hecho a un lado y ha sido olvidado y postergado.

Desde a tribuna del recinto de Allende y Donceles, el doctor Bátiz, dijo que en la Constitución de 17 se sentaron las bases para el reconocimiento de que la economía no es solamente una herramienta para hacer riqueza particular privada o para que el Estado tenga una parte de esa riqueza, hay también un sector social de la economía, cooperativas, ejidos, comunidades agrarias, sindicatos, la copropiedad, las formas distintas de organización social que son reconocidas por el documento de 2017.

De la Constitución de la Ciudad de México, señaló lo que significó que esa línea que iba equivocada, que estaba desbarrancando la economía de nuestro país y del mundo, dio un quiebre e incorporó derechos y reconocimientos que no eran aceptados en otros regímenes constitucionales.

Fue un soplo de aire fresco, un acto político de la capital que siempre va adelante hacia los cambios que ahora estamos ya viviendo plenamente con la cuarta transformación; “fuimos una avanzadilla que señaló el camino por donde después iba a transitar todo el país, todo el pueblo de México”, enfatizó.

Durante la sesión, la diputada Teresa Ramos Arreola, del Partido Verde, subrayó que a dos años de su entrada en vigor, este Congreso ha trabajado por cumplir con la creación de las leyes complementarias, que harán realidad las aspiraciones contenidas en nuestra Constitución.

Por eso, agregó, como ciudadanas y ciudadanos, debemos sentirnos orgullosos de contar con constituciones tan avanzadas como lo son las que nos rigen a nivel federal y las que tienen jurisdicción en el territorio capitalino, pero debemos tener algo muy claro: si no la hacemos respetar, si los funcionarios públicos no somos los primeros en guiarnos por las reglas, que en muchas ocasiones nosotros mismos aprobamos, no seremos dignos herederos de la memoria de los Constituyentes de 1917…

Por su parte, la diputada Lilia Rossbach Suárez, de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, expresó que sus integrantes tienen el compromiso de afrontar el reto que implica un nuevo marco jurídico y administrativo que permita la progresividad de los derechos y ser garante del ejercicio pleno de los habitantes de esta metrópoli. Subrayó que se atacó en forma y fondo la simulación, la corrupción, la impunidad y las malas prácticas que han sido el lastre no sólo de la Ciudad sino del país.

Caso Maduro

En busca de una salida Bolivia también participará en la reunión de este miércoles en Montevideo, convocada por México y Uruguay para buscar una salida a la crisis de Venezuela enfocada en el diálogo, aunque se antoja difícil porque ninguna de las dos partes desean sentarse a la mesa si no es bajo sus condiciones.

Fue el propio canciller boliviano, Diego Pary, quien anunció que participará en la reunión con la intención de apoyar firmemente la propuesta de México y Uruguay.

Al igual que las dos naciones, Bolivia está respaldando todos los espacios de diálogo que ayuden a los venezolanos. “Vamos, dijo el diplomático, a buscar el camino que solucione las dificultades internas y seguir fortaleciendo los diferentes espacios que permitan sentarse en una mesa de diálogo y empezar a discutir los temas políticos, sociales y económicos”, señaló.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, apuntó que la reunión fue convocada con el objetivo de sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que ayude a devolver la estabilidad y la paz en Venezuela, el cual responde al llamado del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de apostar al diálogo.

La conferencia internacional anunciada tiene como objetivo sumar a otras naciones y organismo con la misma posición neutral sobre el caso Venezuela. Ya veremos quiénes y cuántos se suman a la convocatoria. Por otro lado, ¿qué pasará cuando llegue la ayuda humanitaria a territorio venezolano? Hay quienes advierten de un posible enfrentamiento.

lm0007tri@yahoo.com.mx