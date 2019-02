Manipulaciones informativas del poder

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

En realidad, el “derecho al trabajo es sagrado”, siempre y cuando no sea producto de las transas realizadas desde el poder con las empresas a las que se han beneficiado, por el otro lado, cuando vemos que los ex presidentes, además de las jugosas pensiones, gozaban de los convenios y negocios y los contratos de “asesoría” con las grandes empresas para ser sus lacayos y servidores, tendríamos que pensar que por esa razón siempre nos han vendido, saqueado y robado los recursos a los mexicanos que, indiferentes, dejamos que esto sucediera y hoy, cuando hay una rectificación, salen los “matraqueros del chayote” a protestar contra AMLO por esa “violación” al sagrado derecho que tienen los ex para seguirnos jodiendo sin que sean molestados, por ello, ahora, Felipe Calderón, hace, al lado de su esposa, un nuevo partido político, para canalizar recursos de los mexicanos para sus negocios personales dentro de la acción política,… pues que poca y que descaro.

Y un claro ejemplo de los tiempos del cambio lo tendríamos en Oaxaca, un estado normalmente marginado y empobrecido, no por falta de riquezas y del esfuerzo de sus hombres y mujeres, sino por el saqueo que han realizado sus políticos que aprovechando la situación se fueron con el presupuesto en los bolsillos, con un saqueo enorme y un robo y corruptelas que son un lastre para su desarrollo y, a pesar de tales condiciones, tendríamos que aceptar que el gobernador, Alejandro Murat, ha logrado la estabilidad política con un equilibro en el desarrollo y en el empuje de créditos, a tal punto que los últimos resultados muestran a Oaxaca como el tercer estado con mayor desarrollo en el país y, ahora, se han generado importantes apoyos a los pequeños empresarios, enfocándose sobre todo al apoyo a los grupos de mujeres productivas por medio de las garantías generadas por Ban Oaxaca por más de mil trescientos millones de pesos, y esto tiene una importancia vital porque tenemos que reconocer que, en muchas zonas, las mujeres se han convertido en el principal foco de ocupación y desarrollo en comunidades, donde los hombres han tenido que emigrar a otros estados y al extranjero en busca de fuentes de empleo y de recursos que les permitan tener una vida mejor, así, el turismo, también es un foco detonante en el desarrollo del estado tal como lo será, en poco tiempo, el corredor Salina Cruz-Coatzacoalcos que será un importante detonador del desarrollo en el comercio exterior y la industrialización de la región, por ello, se tiene que reconocer el talento y la humildad con la que se ha apoyado la labor del Presidente en Oaxaca y es por ello que los grupos tradicionales de “oposición”, hoy, en muchos sitios en el poder, deben entender que los tiempos electorales han terminado para entrar de lleno a las acciones productivas y distributivas del cambio.

En realidad, los chismes de palacio se riegan mucho y pronto, en algunos casos, se deslizan, para mandar mensajes al que manda o al que obedece, según sea el tiempo y la circunstancia, hay ocasiones en que por medio de los “amigos cercanos” se hacen tales filtraciones y es con el fin de que el mero mero voltee a ver el origen del tema así, muchos espacios ahora señalan que van dos ocasiones en que la secretaria de Gobernación ha renunciado, por dos veces en lo que va del gobierno, es decir, un promedio de una vez por mes, algunos explican que no se encuentra en su mejor forma para la superchinga que se tienen que dar los miembros del gabinete de seguridad desde principios de la madrugada y además esperar la famosa conferencia y en sus respectivas áreas de trabajo cumplir lo mejor que puedan con las labores diarias en condiciones de malos pagos y, algunos, dicen, de “peores tratos”. Claro que en otras ocasiones son los mismos mensajes que salen en “chismes y pecadillos, de palacio” a los medios de comunicación, como una forma de poner en alerta a los miembros del gabinete que no están con todas las pilas puestas y esto se hacía, cuando menos, en los tiempos de los políticos priístas en algunos medios o por los columnistas ligados al poder o de influencia para que así, con los “calambres”, los funcionarios se pusieran a trabajar como Dios manda o como lo ordena el señor y es que al final de cuentas en la política y en los negocios en este país: el que manda manda y si se equivoca vuelve a mandar… así es la cosa, mucha “revolución moral” que al final de cuentas no es entendida ni manejada por los miembros del poder y menos por los “CONSEJEROS DEL PODER” que por obra y gracia del santo señor, convirtieron su suerte de ser los MAFIOSOS DEL PODER en CONSEJEROS, y no es que hayan leído o consultado ni siquiera el famoso documento de la cartilla moral, no, lo que interesa en este país es quién es, qué relaciones tienes, cuánto dinero y cómo estás dispuesto a gástalo o invertirlo o en qué negocios y por medio de ellos, cómo apoyas la política del Presidente, lo demás es puro cuento. Ya me imagino al final de cuentas, cuando el infelizaje, despertando a la realidad y a su jodencia diaria se pregunte: ¿De qué me sirve la lucha contra la corrupción si no me deja dinero ni mejor empleo a mí y a mi familia? O ya vemos cómo a los “consejeros del poder”, con todo el dinero del mundo, siguen mamando del presupuesto por medio de sus negocios y de sus acciones ya que al final de cuentas son indispensables para que el sistema opere…y, pues la realidad nos indica: “NADIE ES INDISPENSABLE, TODOS SON DESECHABLES” los cuates, cuando alguien está en el poder, le sobran, escasean cuando están en la quinta chilla…

