Napoleón nos presume su tatuaje “Vive” en la piel

Con el interés de seguir con la promoción de su más reciente disco “El poeta de la canción”, pero también para celebrar su gran trayectoria, con una gira que el artista define como la campaña de agradecimiento, y en consecuencia de su próxima despedida de los escenarios, José María Napoleón se presentará el 21 de febrero en el Auditorio Nacional a donde llegará para interpretar temas desde los inicios de su carrera y encontrarse con el público en la que podría ser una de sus últimas presentaciones en vivo, dado que el artista ha dado guiños de su inminente retiro.

En rueda de prensa reconoció que “No me ha ido bien con este disco como esperaba. No trascendió cómo quería y es que cuando tienes un nuevo hijo, quisieras que todos vinieran al bautizo, porque podría ser en mi caso que no tenga otro. Amo este disco con todo mi corazón, le he dedicado mucho tiempo y por ello este concierto será en gran parte para interpretarlo. Hay canciones de todo tipo, ero una en particular que me gusta es ‘Muchacha de octubre’, que es mi hija básicamente, aunque actualmente existen muchas muchachas de octubre un alguien que vive un embarazo sin contar con el apoyo de quien engendra, alguien que les acaricie el vientre, que las cuide. Eso lo viví con mi hija”.

Del concierto adelanta que cantara canciones de sus inicios como “El grillo”, “Molino rojo”, “Después de tanto”, “Sin tu amor”, “Amor de habitación”, “Celos”, “Acéptame como soy” y otras del nuevo disco, entre ellas “A veces la vida”, “Agua y sed”, “Amiga mía”, “Cuando te perdí”, “Ven dame un beso” y además un bloque acompañado con mariachi mexicano, entre las que adelantó “La feria de ferias” y “Aún estoy de pie”. “He montado 5 o 6 canciones con mariachi, pero espero que vayan para que se enteren de cuales son y las canten conmigo”. Lo mismo niega que vaya a tener invitados especiales “Estaré con mis músicos que me hacen favor de acompañarme en cada concierto, ellos son los invitados”.

El astro mexicano ha dejado claro que, si bien esta no es una gira del adiós, sí es una campaña de agradecimiento que marcará su inminente despedida de los escenarios. “Cuando veo mi realidad y escucho mi canción ‘A veces la vida’, entiendo que mi ciclo es como el de todos los seres humanos, tenemos un inició, una transición y si nos va bien llegamos al éxito, en mi caso gracias a Dios y a la gente. También entiendo que quiero seguir subiéndome al escenario estando seguro de que puedo hacerlo bien, no me gustaría dejar un recuerdo de lo que he sido con mermas, con voz que se rompa o letras que se olvidan, quisiera dejar un adiós o hasta siempre bien dibujado y entendido”.

Así se dice “en paz conmigo y aquel muchacho que cantaba ‘El grillo’, quiero seguir en paz con él, porque no me ha fallado, ni yo tampoco a él. Quiero irme así, sabiendo que lo hicimos bien. Tengo vínculo importante con Dios con la vida y mi familia, así que debo marcharme, no para sentirme tranquilo o no, sino porque sabré que María mi madre no estuvo equivocada al darme los genes de la voz y mi padre el de la escritura’. Finalmente, refiere cómo la canción de su vida “Vive” la cual “no sólo llevo tatuada en el alma y en el corazón, sino literalmente en la piel, por la insistencia de mi hija, quien opinaba que debía tatuarme el título de la canción que mayores satisfacciones me ha dado”.

