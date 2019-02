Pago a los abuelos

Desde el portal

Ángel Soriano

En congruencia con la línea de la IV Transformación de manejar los subsidios por la vía directa, sin intermediarios, se pondrá en práctica una nueva modalidad: los padres de familia o madres solteras recibirán $1,600 bimestrales por cada niño y será decisión de ellos si ese recurso se destina a las guarderías o al abuelo o la abuela encargada de cuidar a sus nietos.

De esa manera, se eliminará el mal uso del dinero público que se destinaba a las guarderías, muchas de las cuales no existían o existían sólo para el cobro de las cuotas, cometiéndose -otra vez- un gran fraude a la nación; por ello, el presidente López Obrador decidió eliminar ese programa y dar el recurso directo a las madres o padres solteros y éstos decidirán que hacen con el mismo.

De esa manera, explicó el tabasqueño el aparente lapsus del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien opinó, en el caso de las guarderías, que se estudiaba dar el recurso a las abuelas, pues cuidan mejor a los nietos que las guarderías. El funcionario no dio mayores detalles y causó revuelo el dicho, toda vez que se pensaba que era una incongruencia el desaparecer las guarderías y dejar todo a las abuelas, cuando hay muchas madres solteras.

Sin embargo, ducho en el manejo de la comunicación, López Obrador aclaró que el recurso será destinado directamente a los padres o madres solteras y será cada dos meses de 1,600 y si tienen dos, será el doble. De esa manera no habrá intermediarios y será decisión de los padres hacia quién va el apoyo. Esto es perfectamente válido: si los padres quieren seguir con las guarderías o pagar a otra persona por el cuidado de sus hijos, es su decisión, respetable.

TURBULENCIAS

Atrae inversión EU

Luego que se supo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, posee un penthouse de 11.5 millones de pesos en Houston, se recordó que no es la única funcionaria con esos gustos y recursos. Hay otras de otros partidos. Está por ejemplo la ex candidata del PRD a la jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales Magdaleno, que se inclina por Miami; ex gobernadores de Tamaulipas, como Tomás Yarrington o Eugenio Hernández van por Texas, y otros más que prefieren España, como Humberto Moreira, que combina propiedades en México, EU y España; al grado que la inversión mexicana en la Unión Americana ha crecido en 11% en tanto que en nuestro país se ha reducido…En Quintana Roo, el INEGI inició el levantamiento de información de los Censos Económicos (CE) 2019 que concluirá el 31 de julio, y en el que participan 271 entrevistadores que visitarán alrededor de 73,291 unidades económicas. Informó la institución que los CE son la piedra angular de la estadística económica nacional y permiten conocer la información básica de todos los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios de la entidad, captarán información sobre las actividades económicas que se efectúan en todas las localidades del estado con excepción de las agropecuarias y la información obtenida servirá también para actualizar el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)…Acercarse al ISSSTE para conocer todos los servicios que proporciona pide su director general, Luis Antonio Ramírez Pineda que al inaugurar el programa “El ISSSTE Contigo” en Palacio Nacional junto con el titular de Hacienda, Carlos Urzúa, dio a conocer importantes actividades de la institución como aplicar medidas para prevenir y atacar enfermedades oncológicas, principal causa de muerte en el país…

