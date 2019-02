Bancada completa de Morena en el Senado, rechaza a Barbosa como candidato en Puebla

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Para que la cuña apriete, debe ser el mismo palo, sentencia el popular dicho. Y eso mismo lo han retomado hoy varios grupos y personajes que forman parte de Morena para exigir atención y paso libre a sus aspiraciones..

En este contexto, ayer mismo dos numerosos grupos de legisladores de Morena –uno en el Senado y otro en San Lázaro–, salieron a los medios de información a exigir la atención de su presidente, Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta de Morena, la empresaria mexiquense Yeidckol Polevsnky.

En el Senado 55 legisladores de los 59 que integran la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional –sólo hicieron falta ahí Ricardo Monreal y Martí Batres, y un par más–, participaron en una conferencia de prensa para demandarle a su dirigente partidaria, a la biliosa Yeidckol Polevsnky, “no imponer al candidato que contendrá para las elecciones extraordinarias de Puebla”.

Evidentemente se referían al impresentable Miguel Barbosa, quien evidentemente aprovecha en forma deleznable e inmoralmente la muerte todavía no aclarada de la gobernadora panista Martha Erika Alonso, para pretender volver a competir.

El caradura de Barbosa y la vinagrillo de Polenvsky alegan que el sucio ex senador debe ser de nuevo el candidato, porque la panista Alonso le robó la elección anterior.

De nada vale recordarles que todas las instancias electorales le dieron el triunfo –ciertamente apretado, pero triunfo al fin– a la entonces esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Los 55 senadores de Morena le advirtieron a Polevsnky, –y a Barbosa–, “que no es conveniente una imposición (de candidato a gobernador en Puebla), ya que causaría una división profunda en éstos momentos en que debe imperar la unidad en torno al partido y al gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Y agregaron, para que no hubiera dudas:

“El imponer a Luis Miguel Barbosa, llevaría a una división. Él ya compitió y perdió el 1 de julio”, recordó el senador oaxaqueño Salomón Jara, vocero de la bancada que coordina el zacatecano Ricardo Monreal.

Durante la conferencia Jara reveló que el grupo envió una carta a Yeidckol para “solicitarle” respeto a los estatutos de su partido a fin de que el candidato a la elección extraordinaria en Puebla, “salga a través de una encuesta, y en la misma se incluya también al senador poblano Alejandro Armenta Mier”.

Esta solicitud, indicó el vocero, fue respaldada hace unas semanas también por Monreal.

“Él ya dio su respaldo a Armenta Mier al tiempo que pidió que la presidenta de Morena no dé pase automático a Barbosa de nuevo”, recordó Jara.

El vocero subrayó:

“Debemos ser muy enfáticos en que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena debe ser respetuoso de lo que marcan los estatutos y respetar los procedimientos para la elección de los candidatos a algún puesto de elección popular”.

Estos estatutos abren la puerta a que se decida la candidatura por la vía de la encuesta, y de entre varios aspirantes, no sólo uno.

En el artículo 44 de los estatutos de Morena, señaló Jara, se establece que la selección de candidatos a cargos de representación popular, tanto en el ámbito federal como estatal, pueden ser resueltos por la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo a sus atribuciones, indicó.

Los 55 senadores, entre quienes estaba en primer lugar el michoacano Cristóbal Arias, consideraron que su compañero Alejandro Armenta representa una opción no sólo más limpia y creíble que Barbosa, sino que de acuerdo a sondeos previos es el más “competitivo”.

Lo menos que esperaban Polevsnky y Barbosa, un poderoso frente interno en Morena que, si es bien valorado, llevará al lanzamiento de otro candidato.

Por mano larga y machista

Y mientras eso ocurría en el Senado, en la Cámara de Diputados en San Lázaro otro grupo similar, pero de diputadas de Morena, dio conferencia de prensa para exigirle directamente a su presidente, a Andrés Manuel López Obrador, la inmediata remoción de Gabino Morales Mendoza como súper-delegado en San Luis Potosí.

Las diputadas encabezadas por Lorena Villavicencio y Wendy Briceño –ambas de larga trayectoria en la izquierda–, indicaron que Morales Mendoza no sólo es un violento acosador sexual, sino que está suspendido en sus derechos partidarios debido a acciones machistas. Es todo un caso que contraviene

El súper delegado, indicaron, tiene denuncias penales en su contra por los delitos de hostigamiento, amenaza, difusión ilícita de imágenes (es decir, pornografía), y acoso sexual, interpuestas ante la Fiscalía General del estado.

Estas denuncias por violencia política de género tienen el agravante de que fueron presentadas por sus propias compañeras de oficina y militantes de Morena, quienes lo acusaron también de boicotear varios proyectos.

Las denunciantes advierten vivir ahora bajo el miedo a las represalias del súper delegado Morales Mendoza.

“Estamos pidiéndole al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador retire el nombramiento del delegado de San Luis Potosí, porque tiene acusaciones graves en su contra de acoso sexual y violencia política con las compañeras del partido, nos parece que no puede permanecer una persona con ese perfil como delegado”, enfatizó la diputada Villavicencio.

Morales Mendoza se encuentra hoy suspendido en sus derechos partidarios por un plazo de 6 meses, acusado de acoso y violencia sexual.

En una solución como las que se aplican en la Iglesia Católica, la dirigencia de Morena en San Luis Potosí y con el expediente CNHJ-SLP-737/18, lo obligó a asistir a cursos y talleres con el tema de “Violencia Política en razón de género” y “Violencia contra la mujer” en búsqueda de que le bajara a sus acosos sexuales. No prosperó, siguió siendo un sucio patán manolarga con las mujeres, indicaron varias diputadas.

Pues la denuncia está puesta con destinatario único: AMLO.

Paredes pide que el Senado participe

La senadora priísta tlaxcalteca Beatriz Paredes, quizá la legisladora con los mayores cargos políticos, partidarios, gubernamentales y diplomáticos recorridos, pidió ayer modificar la fracción XXIX-D del artículo 73 constitucional, y derogar la fracción VII del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para así facultar al Senado a expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social.

La idea es, dijo ante el pleno, que el Senado quede facultado para participar en la revisión, debate y eventual aprobación o rechazo del Plan Nacional de Desarrollo que deberá presentar por mandato de Ley el presidente Andrés Manuel López Obrador en las siguientes semanas.

Paredes –ex gobernadora de Tlaxcala, senadora y diputada en varias ocasiones, ex presidenta del PRI, ex dirigente de campesinos, ex embajadora de México en Cuba y Brasil–, recordó que la Constitución señala que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser aprobado únicamente por la Cámara de Diputados.

Sin embargo eso deja fuera a quienes representan el pacto federal y quienes tienen un mandato de seis años y por ello las posibilidades reales de dar seguimiento y cumplimiento en tiempo y forma al Plan Nacional de Desarrollo.

“Desde esa perspectiva y consiente de la representatividad genuina de las regiones del país y de cómo la planeación tiene que equilibrar el desarrollo entre regiones, las reformas que proponemos son para corregir y adicionar a las facultades del Congreso de la Unión, para que sean las dos cámaras las que aprueben el Plan Nacional de Desarrollo”, insistió.

