Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, está inmersa en un trabajo de gran estrés; sometida a presiones mayúsculas propias de quien coordina la política interior de un país tan complicado como el nuestro.

No hay la menor duda que es una pieza clave y de apoyo para el Presidente. No es política y eso odian los políticos. Sin embargo, esto la lleva a aislarse y a no estar en contacto continuo con los actores políticos que necesitan atención inmediata.

Es más, en conflictos tan graves como el bloqueo de vías férreas en los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima, no quiso involucrarse, a pesar de ser un tema que implica la atención de un funcionario de fuerza y dominio político

Los gobernadores Silvano Aureoles de Michoacán, así como Ignacio Peralta de Colima, la buscaron para encontrar soluciones a ese conflicto de maestros radicales afiliados a secciones de la Coordinadora del Magisterio. Sin embargo, ni el teléfono les contestó. Bueno, acudieron al renglón superior, o sea al mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador y tampoco fueron atendidos.

Se sabe que el subsecretario Zoe Robledo al inicio del conflicto atendió el teléfono, pero no ofrecía soluciones o pavimentaba un camino para encontrar subterfugios para evitar que sus aparatos productivos se desplomaran a consecuencia del bloqueo de los accesos a los puertos marítimos.

Pero, hay casos en que la ex ministra de la Corte, habla con secretarios de gobierno, gobernadores o cualquier otra estructura de la administración pública, y los regaña.

Incluso algunos comunicadores han sufrido esas “observaciones”.

Se entiende que la titular de Segob tenga esa costumbre. Durante muchos años fue juzgadora y hasta llegó a ocupar una de las 11 sillas de la Suprema Corte de Justicia.

Como juez, buscaba no hablar con las partes en conflicto y sólo revisaba la documentación para dar sus razonamientos y decisiones.

Conozco muchos jueces que se dan a la tarea de, en caso de reunirse con alguna de las partes, regañarlos. Es una costumbre muy arraigada de abogados de la vieja escuela.

No hay la menor duda que Sánchez Cordero sea una funcionaria con las más altas calificaciones.

Sin embargo, el trabajo en Gobernación no es técnico, como lo hacía en La Corte, sino es político. Y, en política, se maneja con la derecha y se convence a la izquierda. Los conflictos políticos, se enfrentan en Gobernación, personalmente. Una referencia anecdótica de un secretario de Gobernación “experimentado” que abandonó el puesto y generó una masacre.

En la administración de Ernesto Zedillo, el titular de Segob, Emilio Chuayffet, prefirió irse de vacaciones en diciembre de 1995, en lugar de darle seguimiento a un conflicto político-religioso en Chiapas. Mandó a Wilfrido Robledo y a Marco Antonio Bernal, para vigilar las cosas.

No podían tomar decisiones por que no localizaban a Emilio, quien al igual que Zedillo, estaban disfrutando de unas vacaciones decembrinas.

Todo por no enfrentar personalmente los conflictos políticos. En política no hay regaños; hay acuerdos. En política no hay emociones, hay decisiones que juchas veces duelen. En política, el funcionario es sacrificables, el Presidente no.

PODEROSOS CABALLEROS: La decisión de López Obrador para cancelar las concesiones de estancias infantiles y cerrar las oficiales, a fin de acabar la corrupción e ineficiencia, amerita una profunda reflexión.

Muchos padres de familia, donde ambos trabajan, depositan su confianza en guarderías de diferentes instituciones que van desde el IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Bienestar, entre otras. En algunos casos acudían a guarderías privadas donde el costo es muy elevado. Al llegar AMLO encontró concesiones otorgadas a familiares de políticos y empresarios, para el resguardo de niños durante las jornadas laborales de sus padres.

Quitar las estancias infantiles, para entregar dinero directamente a los padres, no es la mejor opción ya que muchos padres utilizarían el dinero para comer. No olvidar el grado de pobreza de muchas personas. Los niños los dejarían encerrados en sus casas. Ah, y de los ancianos responsables, son muy pocos lo casos. Esta es la realidad y no la de burócratas que ni abuelos tienen.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Pepsico se unió a la iniciativa NaturALL Bottle Alliance (Alianza por botellas totalmente naturales) es un consorcio de investigación establecido en 2017 por Danone, Nestlé Waters y Origin Materials, una empresa especializada en el desarrollo de materiales de origen biológico. Su meta es acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras de envasado y embalaje, fabricadas al 100% con recursos sostenibles y renovables.

