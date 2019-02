Regresa Ópera Prima Rock con tributo a Queen

El espectáculo se presentará los días 14, 21, 28 de febrero y 7 de marzo en el Teatro del Parque Interlomas

Arturo Arellano

La legendaria banda británica Queen, considerada dentro de las más influyentes agrupaciones del rock en la historia, será tributada de nueva cuenta en México por el espectáculo denominado Ópera Prima Rock, dirigido por Federico Di Lorenzo, que reúne a un extraordinario número de músicos y cantantes para recrear lo más parecido posible cada uno de los éxitos de Mercury y compañía tal y como se grabaron en los discos originales. El espectáculo se presentará los días 14, 21, 28 de febrero y 7 de marzo en el Teatro del Parque Interlomas.

Para explicar de qué trata este show, Di Lorenzo, acompañado de parte de su elenco como Diego Fainguersch, Frank Di, Cecilia Cantú, Jaír Campos, Ana Cristina Arias y Marcia de la Peña, ofreció una conferencia de prensa, donde en primer lugar dijeron “Se llama off the récord, hay bandas de tributo que se visten igual a ellos y los imitan, pero nosotros no, más bien hacemos una transcripción exacta de voces e instrumentos en las canciones de Queen, es como tocar una partitura de música clásica, lo que si hacemos es incluir un poco de música de Mozart. El concepto original nace en Argentina, éramos muy chicos, todos músicos de Conservatorio, donde relacionamos la música de Mozart con Queen, dado que si hubiera un músico que sin duda habría sido una estrella de rock ese era Mozart. Ahora enmarcamos la música de Queen con vestuarios de la época de Mozart”

Explican que “hacemos básicamente el ‘Greatest Hits’, pero también nos gusta siempre tener canciones nuevas, que están un poco en el baúl, escondidas pero igual de majestuosas, porque si bien están los éxitos, Queen tiene un repertorio inmenso, eso nos da la oportunidad de hacer temas más rockeros como ‘One Visión’ o ‘Stone Cold Crazy Now’, esta última muy rockera porque Queen era una banda de rock aunque muchos la denominan pop, ellos eran rock y claro opera, los pioneros en esta fusión de géneros”.

“Todo es armado de cierta manera de que la gente crea que va a ver un espectáculo de Broadway. Si bien no hay una dramaturgia o cronología de las canciones, si tenemos luces, vestuarios, escenografía y teatralidad a la hora de interpretar cada canción. El reto fue cuando empezamos hace casi 10 años, al transcribir cada una de las canciones a una partitura, lo más cercano posible a lo que está en las grabaciones. Para las voces en ‘Bohemian Rhapsody’, somos más de 8 cantantes, Queen no lo hacía en vivo y tiraba una grabación porque ellos eran una banda de rock, pero nuestro objetivo era otro, poder hacerlo en vivo como un espectáculo. También ‘Somebody To Love’, no se puede hacer con menos de 7 voces”, en el tema de la música dicen, “es tocar lo que está en la partitura, no tocamos con la misma guitarra Red Special de Bryan May, pero en cuestión de tonalidades es la misma frecuencia, es como cuando se toca en el piano algo de Verdi, si lo haces cómo está en la partitura y cierras los ojos, te suena a él”.

Celebran que “Queen es incansable, es un reto todo el tiempo, es música atemporal, que ha pasado de generación en generación, para niños y jóvenes ha sido un descubrimiento musical ahora con la película. Qué bueno que exista Queen y que gracias a la nueva película vino a ser parte de nuevo de las listas de popularidad desplazando los reggaetones y todo lo demás. No criticamos ningún enero cada quien se destroza el oído con lo que quiera”. Finalmente, aclaran que este proyecto surgió hace casi 10 años, por lo que no es un oportunismo nacido de la película, pues ellos llevan haciendo presentaciones en México y Argentina desde 2009.

Di Lorenzo comentó que la Ópera Prima Rock se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años con los aportes de distintos músicos que se van integrando al proyecto