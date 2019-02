López Obrador llama a transparentar investigación sobre caso Odebrecht

Ordena al fiscal general dar a conocer todo lo relacionado con este tema

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en gobiernos pasados se crearon diversos organismos para simular que se combatiría la corrupción y que habría transparencia, como fue el caso del INAI, que le cuesta al pueblo mantenerlo mil millones de pesos al año, y entre sus decisiones estuvo la de dejar en reserva la información sobre el caso Odebrecht.

Ante ello, exhortó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a dar a conocer todo lo relacionado con ese tema, “para que se entienda mejor, yo no voy, en casos de corrupción, a sudar calenturas ajenas”.

“Todo el que se meta en un caso de corrupción tiene que asumir su responsabilidad, yo no voy a proteger a nadie, lo subrayo en casos de corrupción, si se trata de justicia, ahí sí sudo las calenturas ajenas”, subrayó en su conferencia de prensa matutina.

Indicó que en los casos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “no vamos a ocultar absolutamente nada y se va a proceder legalmente siempre. No vamos a proteger a nadie”, advirtió.

Además, dijo, se revisarán casos de incrementos en el precio de la luz en lugares como Nayarit, para verificar que no se están elaborando recibos con precios elevados, “para echarnos la culpa. Estoy revisando todo eso”.

El presidente reiteró su postura de mirar hacia adelante y que si se puede castigar los errores del pasado, lo mejor es evitar los delitos del futuro, “yo soy partidario de ver hacia adelante y que nosotros iniciemos una etapa nueva sin corrupción, sin impunidad”.

Por lo que si se decide por una consulta, dijo, entre todos para abrir expedientes, no se castigará como en el pasado a “chivos expiatorios” sino que si existen elementos para enjuiciar se hará desde arriba, desde los ex presidentes Carlos Salinas hasta Enrique peña Nieto pasando por Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Sin embargo, aseguró: “Soy partidario de condenar al régimen, me importa más que se desnude lo que fue el régimen neoliberal, la política de pillaje, de saqueo, el engaño; cómo se apoderaron del gobierno, cómo secuestraron al gobierno para ponerlo al servicio de una minoría rapaz; esa condena me importa más que otras cosas”.

Ello, indicó, a fin de que en el futuro no regresen esas prácticas si es que el pueblo decide por un cambio de régimen.

En el país hace falta la Guardia Nacional y de acuerdo con una encuesta la mayoría de los ciudadanos está a favor de esta figura y esto lo deben tener en cuenta los legisladores, “porque siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la llamada sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta como si no existiera o como si no supieran y el pueblo es sabio”, afirmó.

Tras señalar que deben existir las policías estatales y municipales, destacó que el gobierno federal debe contar con elementos para garantizar la seguridad pública, como existe en otros países.

En ese sentido, dijo que las voces que manifiestan inquietudes respecto a esta figura, “se quedaron en el modelo antiguo que no dio resultados, es la Policía Federal, lo sabe el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 230 mil asesinatos en 10 años, más de un millón de víctimas de la violencia, es dolorosísimo lo que sucede, 40 mil desaparecidos.

“Y ahora que requerimos nosotros atender este problema gravísimo en vez de que ayuden nos están poniendo trabas”, por lo que el mandatario hizo hincapié en que ya basta de realizar análisis, estudios, contratación de asesores sin hacer nada por transformar la realidad.

Reiteró que se someterá a la revocación de mandato “porque el pueblo pone y el pueblo quita”, al tiempo que aseveró, que si se decide por su continuidad será sólo por el periodo de seis años sin reelección.

En otro tema, López Obrador resaltó que se presentarán datos sobre los malos manejos que se hicieron en las estancias infantiles, que “son parte de la concepción neoliberal de privatizarlo todo, de subrogar servicios como lo hicieron con las estancias infantiles de las guarderías del Seguro Social y ya sabemos lo que sucedió con la del ABC”.

Retieró que no se dejarán de entregar apoyos en este sentido e incluso, “les digo que recibían menos de lo que van a recibir ahora, no van a dejar de recibir el apoyo los padres, y va a ser más de lo que recibían anteriormente, y van a decidir ellos libremente si continúan entregando esos recursos a quienes manejaban las estancias infantiles”, pero reiteró que ese apoyo se entregará de manera directa y no a intermediarios ni organizaciones.

En Palacio Nacional, llamó a los distintos actores de la sociedad para que entre todos impulsen una campaña en donde se llame a los jóvenes a no caer en el consumo de drogas.

“El problema de inseguridad y de violencia lo podemos enfrentar si evitamos, entre otras cosas, que siga creciendo el consumo al interior del país y eso podemos controlarlo porque en nuestro país por nuestra historia, por nuestra cultura, hay muchos valores, hay una gran reserva de valores morales, culturales y espirituales”, consideró.