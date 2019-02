Con “#333” Paty Cantú llegará al Auditorio Nacional

De la mano de su más reciente disco, la cantante dará un show el 12 de abril en el Coloso de Reforma

Arturo Arellano

Con una trayectoria incuestionable y una evolución sonora evidente, la cantante de pop, experimenta ahora con ritmos urbanos y electrónicos para dar vida a su nuevo disco titulado “#333”, con el que además tendrá la oportunidad presentarse en vivo en el Auditorio Nacional el 12 de abril a donde asegura va a llegar con invitados especiales y dinámicas para sus fans como una Deluxe Party con algunos ganadores que podrán convivir con ella horas antes del show.

En rueda de prensa la bella y talentosa mujer explica que “es la música en vivo lo que no tiene competencia de más plays o stream, porque el en vivo perdura, es donde uno demuestra y logra una conexión real con el público. Así que ahora no se trata de un disco o un sencillo, sino de un concierto en vivo. No quiero ser la más, ni la mejor, sino conectar con la gente y que se identifiquen con mi música”. Por lo anterior describe que su show en Auditorio “Será más grande, porque además habrá elementos interactivos, aunque lo hacía desde Lu, lo seguiré haciendo porque me divierte mucho, crear ambientes para mis conciertos. Recuerdo alguna vez haber empezado el show con un ballet bailando ‘Killer Queen’, cuando Queen aún no estaba de moda. Así que ya estamos planeando cosas diferentes”.

Añade que “tendremos invitados VIP que desde el público se irán descubriendo de acuerdo a varias dinámicas durante el show. Una de las muchas cosas que van a suceder será una pre fiesta Delux Party a donde invitaremos a algunos ganadores, los trataremos como reyes y reinas en un momento íntimo, para darles las gracias. Lo anterior no se verá en las pantallas, porque será un encuentro con los fans, para vernos a los ojos, darnos un abrazo y tomarnos fotos. Lo que sí es que en el show haremos dinámicas para llevar a los invitados especiales al escenario, que aún no puedo adelantar quiénes son, pero espero tener por ejemplo a Alejandro Sanz conmigo”.

Sobre la canción a dueto con Sanz agregó “tenía muchas ganas de trabajar con Alejandro, que además de ser una leyenda de la música es muy amigo mío. Quería hablar de sexo, pero sin tocar vulgaridades, era más bien ponerme como mujer en un lugar a la par del hombre y hablar de sexualidad sin miedo, pero sin someter a la otra parte. Tomar el sexo desde un lugar más casual y ser sensuales”.

A unos meses de cumplir una década de trayectoria, Cantú platica “en el arte cada cosa es relativa, en mi caso puedo decir que lo mejor que puedo hacer en mi carrera de 10 años, es seguir dando conciertos y no con un solo éxito. He tenido momentos desde la honestidad y otros en que he querido crecer como productora y eso ha derivado en otro tipo de acercamiento con los conceptos de credibilidad. También me ha dolido la presión del contexto de la industria y me he visto tentada a hacer las cosas como otros dicen que deberían ser, pero al final mi conclusión es seguir sintiendo y creando de manera honesta, sin dejarse manipular, porque se puede perder la conexión con la gente y si se pierde no podría estar otros 10 años haciendo lo que amo”.

Sin más, la cantante adelanta que esta gira #333 no pasará únicamente el 12 de abril por el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, sino que además visitará Colombia, Guatemala, Costa Rica, Argentina, España, entre otros países.