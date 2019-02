“No me gusta el stand up vulgar, ojalá se retome el humor blanco”: Manuel “Flaco” Ibáñez

La serie “Vecinos”, en la que participa el comediante y actor, estrenará su quinta temporada el 17 de marzo por las estrellas

Arturo Arellano

La producción de uno de los programas de comedia más importante de la actualidad “Vecinos”, se reunió en el foro 15 de Televisa San Ángel, para realizar el pizarrazo por el arranque de grabaciones de su sexta temporada a la par que anunciaron el estreno de la quinta para el 17 de marzo por las estrellas,como parte de la nueva barra de comedia de la empresa denominadaDomingos de sofá.

Al pizarrazo acudieron personajes como Mayrín Villanueva, Lalo España, Ana Bertha Espín, Macaria, Pablo Valentín, Darío Ripoll, Octavio Ocaña, Moisés Suárez, Gina Holguín, Said Casab, Markin López y Manuel “Flaco” Ibáñez, este último que en entrevista para DIARIO IMAGEN dijo: “Para mi carrera ya nada es ni más, ni menos, este es un proyecto que amo. El trabajo siempre me mantiene en pie, tengo 50 años sin parar de trabajar, pero yo no celebro, sólo estoy agradecido con las personas, el público y de que las nueva generaciones me identifican y se identifican con este personaje”.

De “Vecinos” dice “es un proyecto donde hay mucha armonía, todos somos como hermanos, tenemos los personajes hechos y está muy bien cuidado, la fotografía, dirección y libretos, todo siempre ha estado bien, pero se ha mejorado mucho en cuestión de producción. Nunca pienso en el éxito o fracaso, ese no es problema mío, yo doy lo mejor de mí, hasta donde pueda, lo demás es cosa del productor y la empresa, que quiero pensar está contenta con lo que hacemos, porque está transmitiendo este programa a un buen horario, ahora será los domingos en las estrellas”.

Explica que desde los griegos la comedia te manda a un mundo mágico y quita problemas, aunque sea por un momento, es una gran labor entre los artistas, porque hay pintores, escritores, músicos y nosotros somos de todos los que tenemos la opción de sacarle una carcajada a la gente”. Sobre su personaje reconoce “el personaje ya estaba escrito, yo le di vida nada más, me ayudó Eugenio Derbez y lo único que si puse fue la vestimenta que tiene conmigo 40 años, es un gabán, y ha hecho conmigo cine, teatro y televisión, se lo compre a un ‘teporocho’ original, cuando yo vivía en la Buenos Aires”.

En el tema de su carrera, niega que algún día se inmiscuya en las nuevas formas de hacer comedia, como el stand up. “Ese no es mi estilo, no critico a nadie, cada quien se gana la vida como puede, pero a mí no me gusta.

A algunos de mis compañeros y a mí nos han criticado por hacer películas de ficheras, pero jamás tuvimos un vocabulario como el que tiene ahora, yo sé que los tiempos cambian, pero personalmente no me gusta, hay unos bueno, pero otros son pésimos, porque de pronto en todos los grupitos está el chistoso, hoy en día hay muchos a los que les dijeron ‘eres gracioso ponte a escribir’, pero no todo lo hacen bien”.

“No me gusta que en los shows de comedia o de stand up se tenga un vocabulario tan vulgar, ojala se retome el humor blanco porque que en mis tiempos el vocabulario de groserias tan fuertes solo lo usaban los albañiles y los soldados, con todo respeto. No es un subgénero que me guste. Sin embargo para todos sale el sol, hay uno de apellido Escamilla, que me parece muy bueno, ingenioso, porque no es de los que entran y ya te están mentando la madre”. Sin más la quinta temporada de “Vecinos” inicia el próximo 17 de marzo, a las 19:30 horas, como parte de la barra de comedia de las estrellas, Domingos de sofá, mientras que la sexta ya se encuentra en grabaciones.